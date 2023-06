Einde Maestro nabij: wat betekent dit voor je pinpas en Apple Pay?

Alle betaalpassen met Maestro gaan vanaf 1 juli langzaam verdwijnen. Wat betekent dit voor je pinpas en Apple Pay?

Einde Maestro nabij – wat nu?

Vanaf 1 juli 2023 stoppen Mastercard en Visa in Nederland met het uitgeven van betaalpassen van het merk Maestro en V PAY. Op de meeste bankpassen in Nederland staat het merkje van Maestro. Dit is een direct debitcard van Mastercard. V Pay is de direct debitcard van Visa, maar die zie je minder vaak in Nederland.

Dat Maestro en V Pay gaan verdwijnen heeft een groot voordeel. Je kunt straks als consument wereldwijd (online) aankopen doen met je ‘nieuwe’ betaalpas: de Mastercard en Visa debitkaarten. De Maestro en V Pay op je betaalpas waren beperkt tot Europa, maar daar gaat dus met de invoering van de nieuwe systemen verandering in komen.

Zo kun je op dit moment met je Nederlandse betaalpas in de Verenigde Staten wel geld opnemen bij een ATM. Maar was het niet mogelijk om met je betaalpas te betalen in winkels. Daar had je dan een aparte creditcard voor nodig (of ouderwetse contanten). Deze nieuwe betaalpassen kun je straks dan wél wereldwijd in winkels (en online) gebruiken. Makkelijk toch?

Je krijgt straks dus een soort debitcard die je pinpas gaat vervangen. Maar weest gerust: alle betaalkaarten van Maestro en V Pay blijven nog wel geldig tot hun geldigheidsdatum op de kaart.

Wat gebeurt er met Apple Pay

In het gebruik van Apple Pay gaat er niet veel veranderen. Apple Pay heeft immers al ondersteuning voor creditcards. Je moet natuurlijk wel de nieuwe kaart eerst handmatig even toevoegen.

Lees meer: Apple Pay instellen en gebruiken – zo betaal je met iPhone, Apple Watch of Mac

Daarna kun je de nieuwe betaalpas (zonder Maestro of V Pay) gewoon als vanouds gebruiken. Dit geldt natuurlijk voor Apple Pay op je iPhone als je Apple Watch of andere Apple-apparaten.

Meer weten over Apple Pay?

Apple Pay is een door Apple ontwikkelde manier om contactloos te betalen met je iPhone of Apple Watch. De betaaldienst is sinds 2019 in Nederland beschikbaar. Wil je meer weten over deze betaaldienst? Lees dan onderstaand artikel dan nog even door!

Lees meer: Apple Pay – het complete overzicht