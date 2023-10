Het Scary Fast-event staat vooral in het teken van nieuwe Macs. Maar welke Macs gaat Apple precies aankondigen?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze Macs kun je verwachten tijdens het Scary Fast-event

Het is niet waarschijnlijk dat Apple een evenement organiseert alleen om een iMac-upgrade naar de M2-chip te laten zien. We verwachten daarom dan er Macs gaan komen met een M3-chip. Deze nieuwe chip brengt flinke snelheidsverbeteringen met zich mee, wat ook prima past bij de woorden Scary Fast.

MacBook Pro

We verwachten tijdens het Scary Fast-event de MacBook Pro. Daar komt dan een M3 Max in, waarvan elke afzonderlijke CPU- en GPU-kern een beetje sneller zal zijn dan die van de M2 Max. Volgens eerdere geruchten krijgt de M3 Max 12 krachtige CPU-cores en 40 GPU-cores, vergeleken met 8 en 38 in de M2-versie.

Meer dan alleen meer kernen

Naast meer kernen voegt Apple vaak nog andere functies toe aan zijn high-end chips om de prestaties op bepaalde gebieden te versnellen. De M2 Pro en Max-chips zijn voorzien van een 16-core Neural Engine en het is mogelijk dat Apple dat aantal verder kan verhogen. De maximale hoeveelheid geheugen, momenteel 96 GB, zou ook verder kunnen worden uitgebreid.

Afgezien van de chips is het de vraag of de MacBook Pro veel zal veranderen. De 14- en 16-inch modellen hebben vrij recent een nieuw design gekregen, dus wat dat betreft verwachten we nog geen veranderingen. Of dat klopt horen we tijdens het Scary Fast-event.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een nieuw design voor de 13 inch MacBook Pro?

Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met de 13-inch MacBook Pro, die het moet doen zonder MagSafe en Touch Bar, en nog een ontwerp heeft uit het 2018-tijdperk. Misschien wel niets. Maar het zou kunnen dat Apple de laptop naar de M3-generatie brengt met een nieuw ontwerp, dat meer lijkt op de M2 MacBook Air die afgelopen zomer werd geïntroduceerd.

Scary Fast: een snellere processor voor de iMac

Het ontwerp van de laatste iMac is nog praktisch gloednieuw. De M1 iMac was een van de eerste silicium-Macs die Apple uitbracht en is sindsdien onaangeroerd gebleven. We verwachten tijdens het Scary Fast-event daarom wel een processorboost, maar geen nieuw design.

We verwachten ook dat het 24-inch 4,5K beeldscherm blijft zoals het is. Het zou mooi zijn als de iMac niet alleen in een M3 basisconfiguratie verkrijgbaar komt, maar ook met een M3 Pro chip.

Het Scary Fast-event vindt plaats in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober, om 1:00 uur Nederlandse tijd. Heb je geen tijd om het Apple-event in de nacht te bekijken, maar wil je wel op de hoogte blijven van de nieuwe Apple-producten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, daarin praten we je dinsdag meteen bij.