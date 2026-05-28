Apple staat op het punt om een streep te zetten door een flink aantal Macs. Met macOS 27 vallen deze modellen definitief buiten de boot.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De volgende Macs krijgen MacOS 27 wél (en deze jammer genoeg niet)

Heb je nog een oude intel-Mac staan? En gebruik je die regelmatig? Dan hebben we slecht nieuws. Apple lijkt met macOS 27 definitief afscheid te nemen van de Macs met een Intel-chip. Hierdoor krijgen een flink aantal oudere Macs straks geen update naar het nieuwe besturingssysteem.

Dat betekent ook dat macOS 27 alleen nog beschikbaar komt voor Macs met een Apple Silicon-chip. Dat zijn de Macs met een M1-, M2-, M3-, M4- of M5-chip en de MacBook Neo. Daarmee is macOS Tahoe nu echt de laatste grote update voor Intel-Macs.

Hierdoor valt een flinke groep Macs buiten de boot. Denk bijvoorbeeld aan de MacBook Pro uit 2019 en de iMac uit 2020. Dit zijn alle Macs die de update naar macOS 27 níét gaan krijgen.

13-inch MacBook Pro (begin 2020)

16-inch MacBook Pro 2019

27-inch iMac 2020

Mac Pro 2019

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oude Mac is niet meteen nutteloos, maar loopt steeds meer achter

Apple maakt de laatste jaren steeds meer functies exclusief beschikbaar voor Macs met Apple Silicon. Toch betekent dit niet dat je oude Mac ineens nutteloos is. Apple blijft meestal nog een tijdje beveiligingsupdates uitbrengen voor oudere apparaten.

Alleen nieuwe functies en grote macOS-versies krijg je niet meer. Je Mac blijft dus gewoon werken, maar loopt langzaam steeds verder achter op de nieuwste modellen. Het wordt dus wel langzaam tijd om naar een nieuwe Mac te kijken als je nu nog een Intel-Mac hebt.

Apple presenteert macOS 27 waarschijnlijk tijdens WWDC in juni. Dan weten we ook definitief welke Macs wel en niet ondersteuning krijgen. Nog even geduld dus!

Wil je meer weten over de nieuwste versie van macOS? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!