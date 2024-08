Deze Macs komen nog in 2024

We gaan al richting het einde van het jaar, maar volgens geruchten is Apple van plan om in 2024 nog een aantal Macs uit te brengen. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze nieuwe Macs komen nog in 2024

Naast de iPhone 16 en verschillende Apple Watches komt Apple volgens geruchten voor het einde van dit jaar nog met een aantal Macs. Dit zijn de nieuwe Macs die nog gaan komen!

1. MacBook Pro

Apple is van plan om de MacBook Pro (14 en 16 inch) te vernieuwen. Beide nieuwe MacBooks krijgen dan een upgrade met de M4-chip. Er komt een instapmodel van de 14 inch MacBook Pro die de reguliere M4-chip krijgt. Daarnaast komt er ook een snellere versie met een M4 Pro- en een met de M4 Max-chip. De M4-chip is sneller, zuiniger en heeft AI-mogelijkheden.

Het uiterlijk van de MacBook Pro blijft waarschijnlijk gelijk. Apple richt zich deze keer bij de Macs voor 2024 vooral op verbeteringen voor de interne hardware.

2. Mac mini

In tegenstelling tot de MacBook Pro heeft Apple een nieuw design gepland voor de Mac mini. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de nieuwe Mac mini Apple’s kleinste computer tot nu toe. Naar verwachting wordt de Mac mini net zo groot als de Apple TV, maar dan iets dikker dan de huidige versie.

De geruchten zeggen ook dat de Mac mini minstens drie usb-c-poorten krijgt. Daarnaast komt er ook een aansluiting voor de hdmi-kabel en een voor de stroomkabel. Apple is van plan om de Mac mini een M4 of M4 Pro te geven.

3. iMac

De geruchten laten weten dat de iMac (24 inch) dit jaar ook een update gaat krijgen. Dat zou betekenen dat de M3-chip wordt vervangen door een M4-versie. Er zijn nog geen geruchten geweest over het design, dus waarschijnlijk wordt het weer een 24-inch scherm met een keuze uit verschillende kleuren.

Er gaan al langere tijd geruchten over een Mac met een scherm van 30 inch, maar dat is waarschijnlijk niet een van de Macs die in 2024 gaan verschijnen. Zelfs 2025 lijkt dan nog te vroeg.

Nieuwe Macs in 2024: dit is wanneer

Apple brengt de nieuwe Macs meestal in de herfst uit. Dat is dan vaak in de maanden oktober of november. Vorig jaar werd er in oktober een nieuwe MacBook Pro en iMac geïntroduceerd. Maar toch komt het niet altijd voor dat Apple rond deze periode een event met Macs heeft. Het blijft dus wel even afwachten wanneer de nieuwe Macs precies in 2024 gaan komen.