Macromodus-schakelaar voor iPhone 13 Pro beschikbaar in iOS 15.2

De iPhone 13 Pro-camera staat mede bekend om zijn goede macromodus. In iOS 15.2 kan macromodus eindelijk handmatig in- en uitgeschakeld worden, direct vanuit de camera-app.

Macromodus op iPhone 13 Pro wordt nóg beter

De macromodus van de iPhone 13 Pro is erg indrukwekkend. We kunnen de wereld nu van wel héél dichtbij bekijken. Er plakt echter een nadeel aan Apple’s macromodus: hij schakelt automatisch in en uit. Dat kan erg irritant zijn en veel mensen klaagden erover. Apple heeft gelukkig naar de feedback geluisterd – in iOS 15.2 krijgen gebruikers toegang tot een macromodus-schakelaar in de camera-app.

Dankzij de schakelaar kan macromodus voortaan handmatig in- en uitgeschakeld worden. Het was in iOS 15.1 al mogelijk om de macromodus via de instellingen-app in- en uit te schakelen, maar dat was een behoorlijke omweg. De nieuwe schakelaar is een stuk toegankelijker en ziet eruit als een bloem. Een bloem staat in de fotografie-wereld symbool voor macrofotografie.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

De schakelaar verschijnt pas als je de lens van je iPhone dichtbij een voorwerp houdt, net als voorheen. Het verschil is dat de iPhone niet langer automatisch naar macromodus schakelt. Dat kun je voortaan zelf doen, door op de schakelaar te tikken. Ook belangrijk om te weten: om de nieuwe schakelaar te zien verschijnen, moet je ‘automatisch schakelen naar macromodus’ uitschakelen in de instellingen-app. Dat gaat als volgt:

Ga naar de instellingen-app op je iPhone 13 Pro (Max) Scroll naar beneden en tik op ‘Camera’ Scroll opnieuw naar beneden en schakel ‘Autom. macro’ uit

Heb je dit gedaan? Dan zie je in iOS 15.2 aan de linkeronderkant van het scherm de macro-schakelaar verschijnen als je iets van dichtbij fotografeert.

Meer over iOS 15.2

iOS 15.2 is de volgende grote iOS 15-update. De update brengt flink wat vernieuwingen met zich mee. Zo is er de Digital Legacy (digitale nalatenschap), waarbij je mensen kunt aanwijzen als ‘Legacy’-contactpersonen. Zij hebben na je overlijden toegang tot je account en persoonlijke gegevens.

Ook komen er een aantal nieuwe privacy-features naar de iPhone, zoals de ‘verberg mijn e-mailadres’-functie. In iOS 15.2 wordt deze functie uitgebreid, want hij komt naar de Mail-app. Gebruikers kunnen op het ‘Van’-veld tikken en voor de optie ‘Mijn e-mail verbergen’ kiezen. Zo maak je een willekeurig e-mailadres aan, waarbij mails automatisch naar je persoonlijke inbox worden doorgestuurd.

Naar verwachting is iOS 15.2 ergens eind november te installeren. Wil je het direct weten als de update beschikbaar is? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

