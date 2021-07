Waarom je meer alert moet zijn voor malware op macOS

Malware is op macOS een kleiner probleem dan op Windows, maar dat verandert snel. Dit moet je weten over XLoader.

macOS XLoader: pas op voor malware

Kwaadwillenden mikken zich met malware steeds vaker op Apple-gebruikers. Daar zijn de onderzoekers van Check Point achtergekomen.

Specifiek blijkt dat krachtige malware Formbook, dat al meer dan vijf jaar Windows-computers teistert, sinds februari ook op macOS werkt onder de naam XLoader. Geïnteresseerden kunnen de malware een maand lang huren voor 49 dollar.

XLoader bereikt jouw Mac door een kwaadaardig bestand te installeren, bijvoorbeeld via een e-mail. Vervolgens kan de malware meekijken met wat je typt en zelfs screenshots maken van wat er in beeld is te zien. Dat gebeurt compleet onzichtbaar.

Meer dan de helft van de slachtoffers van Formbook woont in de Verenigde Staten, maar Check Point stelt dat twee procent van alle Formbook-slachtoffers uit Nederland komt. De malware is in ons land dus ook daadwerkelijk een gevaar.

Yaniv Balmas van Check Point stelt tegenover website Bleeping Computer: “Hoewel er een kloof zit tussen malware op Windows en macOS, wordt die kloof in de loop van de tijd langzaam kleiner. De waarheid is dat macOS-malware groter en gevaarlijker wordt.”

Jezelf beschermen tegen XLoader

Jezelf beschermen tegen deze malware kan op twee manieren. Allereerst is het belangrijk dat je geen schadelijke bestanden installeert. Download dus niet zomaar bijlages van e-mails die je niet vertrouwt en pas op met vreemde linkjes of websites die illegale content aanbieden zoals series en films.

Daarnaast kun je controleren of XLoader jouw Mac al heeft bereikt. Daarvoor ga je in Finder naar ‘Ga > Ga naar map…’ en vul je ‘/Gebruikers/*/Bibliotheek/LaunchAgents’ in. In plaats van het sterretje plaats je daar jouw gebruikersnaam. Zie je in die map bestanden met vreemde, willekeurige namen? Dan kun je die het beste verwijderen, je prullenbak legen en je Mac opnieuw opstarten.

En de beste bescherming is kennis, dus we leggen alle termen rond malware nog even voor je uit.