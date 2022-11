Opmerkelijk: de helft van alle macOS-virussen komt van één plek

Virussen en malware is niet iets waar je heel snel bang voor moet worden op een Mac. Toch is dit soort kwaadwillende software er wel. Opvallend genoeg komt de helft van alle macOS-virussen van één plek.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Helft van alle macOS-virussen komt van één plek

De website Elastic Security Labs heeft in een verslag over kwaadwillende software een aantal opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Het verslag richt zich vooral op malware en kwaadwillende software die je vooral ziet op Windows-pc’s en Linux-machines.

Daarbij kwamen ze tot de conclusie dat 54,4 procent van alle malware op Windows-machines te vinden was. Zo’n 39,4 procent kwam van Linux. Toch hebben ze ook onderzoek gedaan naar malware op macOS en slechts 6,2 procent was terug te leiden naar Apple’s besturingssysteem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hierbij was het opvallend dat bijna 50 procent van alle malware van één plek kwam. Het programma Mackeeper was hier bij de dader. Op de tweede plek (met slechts 16,67 procent) vinden we Xcsset.

Helft alle macOS-malware komt via Mackeeper

Mackeeper is een programma om virussen, advertenties en overbodige bestanden te verwijderen. Dat 50 procent van alle virussen op macOS hier vandaan lijken te komen is begrijpelijk, volgens Elastic Security.

Programma’s als Mackeeper hebben toegang tot belangrijke bestanden. Vaak kunnen kwaadwillenden dit soort programma’s gebruiken om toegang te krijgen tot belangrijke systeembestanden.

Vaak worden bugs en lekken in programma’s door kwaadwillenden gebruikt om schade aan te richten. Daarom is het belangrijk om al je apparaten altijd bij te werken naar de nieuwste versie. Verder is het natuurlijk belangrijk om niet zomaar elk programma op je apparaat te installeren.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!