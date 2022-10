macOS Ventura release: wanneer komt macOS 13 uit?

Het is inmiddels alweer bijna een half jaar geleden dat Apple de nieuwste macOS aankondigde. Dus rest ons de vraag: wanneer is de macOS Ventura release date?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer is de macOS Ventura release date?

Apple is (zoals het bedrijf vrijwel altijd is) mysterieus over de releasedatum van macOS Ventura. We weten dat er dit najaar nog wat producten moeten aankomen (waaronder misschien nieuwe Macs en aantal iPads). Apple heeft ondertussen ook aangegeven dat de grote Mac-update deze maand nog is: in oktober. De exacte datum is helaas nog onbekend, maar we kunnen al wel een goede gok doen.

Meestal weten we een goede week van tevoren dat er een update aan zit te komen. Wij kunnen op het moment niet wachten om de nieuwe functies van macOS 13 Ventura uit te proberen. Ook zo ongeduldig? Lees dan in dit artikel alles over de releasedatum van macOS Ventura en laat de voorpret maar beginnen!

Apple lanceert macOS Ventura eind oktober

We weten dat de lancering van een nieuwe softwareversie door Apple vaak op een maandag plaatsvindt. Zo kwam iOS 16 een halve maand geleden ook uit op 12 september 2022. Dat betekent dat maandag 3 oktober en maandag 10 oktober té vroeg komen. We hadden het ondertussen dan wel geweten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

31 oktober vieren we natuurlijk met z’n allen Halloween (zeker in de Verenigde Staten!). Apple lanceert nooit nieuwe dingen op feestdagen en zó eng is de macOS Ventura-update nou ook weer niet. Deze datum kunnen we dus wegstrepen. Dan blijven alleen 17 en 24 oktober nog over. Gezien macOS Monterey vorig jaar op 25 oktober uit kwam, gaan wij er gemakshalve vanuit dat de releasedatum van macOS 13 Ventura dit jaar op maandag 24 oktober plaatsvindt.

Ben je vooral benieuwd of je macOS 13 Ventura na de releasedatum kan installeren op je Mac? Lees dan snel de onderstaande lijst door. Wij verwachten namelijk dat de volgende Macs een update naar de nieuwe software-versie kunnen verwachten:

Dit is er allemaal nieuw in macOS Ventura

Er zijn veel nieuwe functies in de 13e versie van macOS. Wij hebben de spannendste voor jou hier alvast opgesomd. Hoewel op de iPad Stage Manager nog niet enorm soepel lijkt te lopen, hopen we natuurlijk bij macOS 13 Ventura dat dit wel het geval is. Met ‘Stage Manager’ kan je je beter focussen op de app die je gebruikt, omdat het alle andere apps aan de zijlijn parkeert. Daarnaast heeft onder andere je Mail, Safari en Spotlight grote verbeteringen gekregen. Ook moet gamen soepeler gaan met macOS Ventura.

We zijn ook heel benieuwd naar de FaceTime-compatibiliteit tussen je Mac en je iPhone. Via HandOff kan je met macOS 13 Ventura nu belletjes op je iPhone eenvoudig overgeven op je Mac. Ook is het mogelijk om binnenkort je iPhone te gebruiken als webcam voor je MacBook. Hierbij speelt de ultragroothoeklens een grote rol met de zogenoemde ‘Desk View’.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Mac-nieuws of de macOS Ventura releasedatum? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis app!