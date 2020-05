macOS-updates negeren wordt een stukje lastiger. Mac-gebruikers kunnen de updateherinneringen namelijk minder makkelijk dempen. Apple wil mensen namelijk zo snel mogelijk laten updaten.

macOS-updates negeren wordt lastiger

Dat ontdekte MacRumors. De website schrijft dat het voortaan een stuk lastiger is om nieuwe macOS-updates te negeren. Tot nog toe konden mensen met een oudere softwareversie, zoals Mojave of High Sierra, meldingen voor updates negeren, maar daar komt nu een einde aan.

In het logboek van macOS Catalina 10.15.5 staat dat “grote nieuwe versies van macOS niet langer verborgen zijn wanneer gebruikers dit hebben ingesteld via het negeer-commando.” Gebruikers die dit commando (via de Terminal) hadden ingesteld, konden updatemeldingen op deze manier dempen. De aanpassing geldt voor iedereen die de nieuwste beveiligingsupdate heeft gedownload.

Het is dus niet zo dat Apple gebruikers dwingt om te updaten: enkel de meldingen met het verzoek om te updaten kun je niet langer negeren. Of althans, er zijn inmiddels al weer alternatieven opgedoken. Op het forum van MacRumors laten meerdere handige Mac-gebruikers weten dat ze de updatemeldingen alsnog hebben weten te dempen.

Waarom maakt Apple dit besluit? Waarschijnlijk omdat men gebruikers wil aansporen om zo snel mogelijk te updaten. Het bedrijf uit Cupertino brengt regelmatig software-updates voor haar producten uit. Hierin zitten onder meer oplossingen voor beveiligingsproblemen verwerkt. Bovendien is het voor Apple simpeler wanneer zoveel mogelijk mensen één softwareversie gebruiken, in plaats van allerlei losstaande versies.

Op naar de opvolger van Catalina

macOS Catalina werd op WWDC 2019 onthuld en is vanaf begin oktober 2019 beschikbaar. Diens opvolger, die nog geen naam heeft, staat alweer voor de deur. Op 22 juni gaat WWDC 2020 namelijk van start. Deze jaarlijks terugkerende conferentie voor Apple-ontwikkelaars is steevast het podium voor de onthullingen van nieuwe softwareversies. Naast macOS 10.16 verwachten we tijdens WWDC 2020 ook iOS 14 en een update voor iPadOS te zien.