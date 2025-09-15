macOS Tahoe (26) is uit: glazen design én 3 nieuwe apps voor de Mac

Het is weer tijd voor een update! Apple heeft macOS Tahoe (26) uitgebracht voor de Mac. Deze nieuwe functies komen naar het besturingssysteem!

macOS Tahoe (26)

Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar voor de Mac! Apple heeft macOS Tahoe (26) uitgebracht, waarmee alle Macs worden uitgebreid met een reeks nieuwe functies. Dat is lang niet alles, want Apple introduceert in macOS een compleet nieuwe interface. Ben je benieuwd naar alle veranderingen in de nieuwe generatie van macOS? Dit zijn de drie belangrijke nieuwe functies voor de Mac!

1. Nieuw design

De opvallendste verandering die in 2025 naar de Mac komt is de nieuwe interface. Apple introduceert met macOS 26 Liquid Glass, waarmee veel elementen en kaders transparant worden. Zo zien het Bedieningspaneel en de symbolen van alle applicaties er compleet anders uit. Liquid Glass zie je ook terug in apps van Apple, zoals Safari, Apple Kaarten en FaceTime. Het is voor het eerst dat Apple de besturingssystemen voor de iPhone, iPad, Mac(Book) en Apple TV van hetzelfde ontwerp voorziet.

2. Spotlight is slimmer

Heb je regelmatig moeite met het vinden van bestanden of andere documenten? Dan hebben we goed nieuws, want Spotlight krijgt in macOS Tahoe (26) de grootste update ooit. Met de nieuwe versie van Spotlight kun je veel meer opdrachten in één keer uitvoeren. Zo open je gemakkelijk applicaties, stuur je berichten via Spotlight of zoek je andere zaken op. Waar je daar eerst meerdere handelingen voor moest uitvoeren, kun je nu alles in één opdracht invoeren bij Spotlight.

3. Nieuwe apps

De Mac krijgt er met macOS 26 drie nieuwe applicaties bij. Waar de Telefoon-app eerder exclusief voor de iPhone was, komt de applicatie dit jaar ook naar de iPad én Mac(Book). Met macOS 26 krijgt de Mac er verschillende apps bij, waaronder de Telefoon-app. Je kunt voor het eerst telefoongesprekken via de Mac voeren, zodat je iPhone niet meer nodig is. Daarnaast komen Dagboek en Games met de update naar de Mac.

macOS Tahoe installeren

Een andere handige verbetering in macOS Tahoe (26) is het aanpassen van de regelaars in het Bedieningspaneel. Op de iPhone en iPad bepaal je al langer zelf welke snelkoppelingen je toevoegt aan het menu, vanaf macOS 26 kan dat ook op de Mac. Daarnaast heeft de Mac met de nieuwe softwareversie ondersteuning voor Live Vertaling, waarmee teksten in Berichten, FaceTime en Telefoon automatisch worden omgezet naar een andere taal.

Je kunt macOS Tahoe (26) nu installeren op je Mac. De update verschijnt op de Mac onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. In dit menu kun je kiezen om de nieuwe softwareversie direct te installeren, of de Mac in de nacht bij te werken. Zie je de update nog niet? Controleer in dat geval of jouw Mac wel ondersteuning heeft voor macOS 26, zodat je zeker weet dat je kunt bijwerken. Lees hier welke apparaten werken met de grootste software-updates van 2025!