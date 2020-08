‘Toekomstige Macs kunnen ook in slaapmodus allerlei taken uitvoeren’

Apple werkt aan een nieuwe manier om apparaten die zich in de slaapmodus bevinden toch productief te laten zijn. Daardoor bespaar je accuduur, maar worden specifieke taken toch uitgevoerd.

macOS Slaapmodus patent ontdekt

Dit ontdekte AppleInsider, dat een patent onder ogen kreeg waarin Apple deze nieuwe techniek uit de doeken doet. De titel laat meteen zien wat het doel is: ‘control of a computer system in a power-down state’.

De functie is vooral bedoeld om Macs op afstand te kunnen gebruiken, zelfs als je ze in de slaapstand hebt gezet. Het patent geeft ook een aantal voorbeelden van taken die op deze manier uitgevoerd kunnen worden: het uploaden van bestanden naar een andere computer of clouddienst, downloaden van bestanden, toegang tot verbonden apparaten en het uitvoeren van een geheugencheck.

Dat komt bijvoorbeeld van pas voor mensen die een Mac mini thuis als server gebruiken, die nu steeds uit de slaapstand gehaald moet worden voordat hij gebruikt kan worden. Als dit patent uiteindelijk wordt doorontwikkeld, is dat niet meer nodig.

Ook handig voor doorsnee-gebruikers

Maar zelfs als je enkel je MacBook voor werk of studie gebruikt, kan de functie uitkomst bieden. macOS kiest bewust momenten dat je het apparaat niet of nauwelijks gebruikt om een controle te doen van al je bestanden. Zo kan je Mac potentiële gevaren detecteren of andere problemen opsporen.

Veel mensen schakelen hun Mac echter uit als ze klaar zijn met hun werk of studie, terwijl dat het moment is dat macOS dit soort activiteiten uitvoert. Met deze functie maakt het niet uit of je MacBook Pro is dichtgeklapt en slaapt: macOS kan in dat geval nog steeds deze controle uitvoeren.

Zoals altijd bij patenten is het even afwachten of en wanneer we de functie in een macOS-update zien opduiken. Het klinkt echter als een logische vervolgstap voor functies als iCloud-synchronisatie en het maken van Time Machine-back-ups, twee functies die je Mac nu ook al kan uitvoeren als je hem niet actief gebruikt.