macOS Sequoia: deze Macs krijgen straks ondersteuning

macOS Sequoia (oftewel macOS 15) komt in september voor iedereen beschikbaar, maar niet alle Macs krijgen ondersteuning. Deze Macs krijgen dat wel.

macOS Sequoia: deze Macs krijgen ondersteuning

Apple heeft op maandag 10 juni macOS Sequoia gepresenteerd. Het nieuwe besturingssysteem komt pas in september voor iedereen beschikbaar, maar het is al wel bekend welke Macs dan worden ondersteund. Zo weet je of het tijd is voor een nieuwe Mac of dat je nog een jaartje of langer door kunt.

macOS Sequoia is in elk geval nog steeds compatibel met verschillende ‘Intel-Macs’, maar de ondersteuning voor 2018- en 2019-modellen van de MacBook Air valt wel weg. Volgens Apple is macOS Sequoia in elk geval wel compatibel met de volgende Macs:

Apple Intelligence vereist een M1-chip

Voor ondersteuning van het nieuwe Apple Intelligence-pakket met AI-functies in macOS Sequoia heb je een Apple silicium-Mac met M1-chip of nieuwer nodig. Deze nieuwe AI-functies kunnen je helpen sneller te schrijven, e-mails te categoriseren, foto’s te bewerken en nog veel meer. Ook de slimmere versie van Siri met Apple Intelligence zal beperkt zijn tot Macs met een M1-chip of nieuwer.

De nieuwe functie Synchrone iPhone-weergave (iPhone Mirroring) van macOS Sequoia komt beschikbaar op zowel Apple silicon Macs als Intel-Macs met de T2 Security Chip. Met deze functie is het mogelijk om je iPhone te gebruiken via je Mac, zonder dat deze ontgrendeld is. Het werkt ook naadloos wanneer je de Stand-bymodus van je iPhone gebruikt. Zo hoef je niet tussen meerdere apparaten te wisselen, maar kun je gewoon op je Mac doorwerken.

Geen macOS Sequoia ondersteuning?

Krijgt jouw Mac geen macOS Sequoia ondersteuning, dan kun je overwegen om de komende maanden een nieuwe Mac aan te schaffen. Kijk daarvoor zeker ook naar de onderstaande deals!

