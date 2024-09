Apple heeft macOS Sequoia uitgebracht – dit is er nieuw!

Met macOS Sequoia werkt je Mac weer net wat beter en heb je bovendien allerlei nieuwe functies tot je beschikking!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is er nieuw in macOS Sequoia

Apple heeft macOS 15 al gepresenteerd tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) op maandag 10 juni 2024. Nu is de nieuwe versie van het besturingssysteem eindelijk voor iedereen beschikbaar. Dat wil zeggen, als je een Mac hebt die ondersteund wordt. Dat zou dan een van de volgende Macs moeten zijn:

Heb je een Mac die ondersteund wordt? Dan kun je gelijk gaan updaten. Open daarvoor de Systeeminstellingen, klik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’. We zetten de nieuwe functies van macOS Sequoia alvast voor je op een rij.

Nieuwe Wachtwoorden-app

macOS Sequoia heeft een nieuwe Wachtwoorden-app die ook beschikbaar is op iOS, iPadOS, visionOS en zelfs Windows. In de nieuwe app is een nieuwe kolom toegevoegd aan de linkerkant, waarmee je gemakkelijker door al je wachtwoorden kunt navigeren. Zo kun je bijvoorbeeld alleen al je wifi-wachtwoorden bekijken, of alle verificatiecodes die niet zijn gerelateerd aan een website.

Highlights in Safari

Safari heeft nu ‘highlights’. Deze functie gebruikt machine learning om automatisch interessante dingen te detecteren en aan je te laten zien met een enkele klik. Zo vind je bijvoorbeeld routebeschrijvingen, samenvattingen of links om meer te lezen over mensen, muziek, films en series. In de vernieuwde Reader-weergave heb je meer opties om artikelen te lezen zonder afleidingen.

Gemakkelijker vensters arrangeren

Apple heeft eindelijk een geautomatiseerde vorm van ‘window tiling’ aan macOS Sequoia toegevoegd. Hierdoor is het veel eenvoudiger om vensters over het scherm te verdelen zonder dat je ze handmatig hoeft te verslepen en ze stuk voor stuk hoeft te vergroten of verkleinen. Zo kun je heel eenvoudig meerdere vensters naast elkaar zetten, of juist in de hoeken zodat je apps beter in beeld blijven.

Background replacement

Met de functie Background replacement verander je eenvoudig je achtergrond wanneer je deelneemt aan videocalls of -vergaderingen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een achtergrond met een kleurverloop, een macOS-achtergrond of een foto die je zelf hebt gemaakt.

Game Porting Toolkit

Apple heeft de tweede versie van Game Porting Toolkit aangekondigd, waardoor het niet alleen makkelijker wordt om Windows games op macOS te spelen, maar ook om macOS games te spelen op iOS en iPadOS.

Nieuw in macOS Sequoia, maar hier nog niet

De functie Synchrone iPhone-weergave (iPhone Mirroring) verschijnt pas in macOS Sequoia 15.1. Met deze functie is het mogelijk om je iPhone te gebruiken via je Mac, zonder dat deze ontgrendeld is. Het werkt ook naadloos wanneer je de Stand-bymodus van je iPhone gebruikt. Zo hoef je niet tussen meerdere apparaten te wisselen, maar kun je gewoon op je Mac doorwerken.

Daarnaast verschijnt ook Apple Intelligence pas in macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence (AI) helpt je onder meer met het opstellen van e-mails en het genereren van afbeeldingen in Image Playground. De functie Image Playground is geïntegreerd in apps als Berichten en is er ook als op zichzelf staande app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is echter nog de vraag wanneer Synchrone iPhone-weergave en Apple Intelligence hier beschikbaar komen. Vanwege EU-regels en zorgen over de privacy en veiligheid komen de nieuwe functies in Europa nog niet in macOS Sequoia. Apple is hierover wel in onderhandeling met de EU, dus mogelijk komt hier binnenkort toch verandering in.