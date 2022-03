macOS Monterey 12.3 is uit: dit is er nieuw 

Apple heeft zojuist macOS Monterey 12.3 uitgebracht. Wij zetten op een rij wat er nieuw is en hoe je de update installeert.

macOS Monterey 12.3 release

Het zit er al een tijdje aan te komen, maar nu kunnen we het eindelijk met zekerheid zeggen: macOS Monterey 12.3 is uit. In dit artikel vertellen wij je wat er allemaal nieuw is, waarom je de update moet downloaden en hoe je deze installeert. Je kunt de update installeren op iedere Mac die de 12.0-versie van macOS Monterey ook al ondersteunde. Dit zijn:

macOS Monterey 12.3: deze drie functies zijn er nieuw

Ten eerste is het altijd verstandig om nieuwe software voor je Apple-apparaten zo snel mogelijk te downloaden. Misschien lijkt het dat er niet zo veel nieuws is, maar waarschijnlijk worden er dan wel beveiligingsupdates doorgevoerd. Bij macOS Monterey 12.3 zijn er overigens wel merkbare veranderingen.

De interessantste toevoeging is ‘universele bediening’ (Universal Control). Deze functie is ook voor je iPad verschenen. Je kunt je Mac en iPad nu met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord aansturen. Dit maakt het bedienen van beide apparaten niet alleen makkelijker; het zorgt er ook voor dat je bestanden van het ene naar het andere apparaat kunt slepen met de ‘drag & drop’-functie.

Ook is er een hele rits emoji’s verschenen op alle Apple-apparaten. Leuke voorbeelden zijn de zwangere man, een discobal of de sensuele lippen. Daarnaast kan je met macOS Monterey 12.3 nu aantekeningen toevoegen aan je wachtwoorden in iCloud Sleutelhanger. Dit kan je gebruiken als geheugensteun voor welk wachtwoord je bij welke website hebt gebruikt. Andere wachtwoordmanagers hadden deze optie al eerder.

Zo installeer je de nieuwe macOS

Het downloaden en installeren van macOS Monterey 12.3 is vrij eenvoudig. Zeker als je het onderstaande stappenplan volgt. Let op: omdat de update pas net is uitgebracht, kan het eventjes duren voordat de update verschijnt. In de tussentijd kan je alvast een reservekopie maken van je Mac. Probeer het daarna nog eens. Is de update beschikbaar? Volg dan het stappenplan:

Open de Systeemvoorkeuren-panel; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Monterey 12.3 er is en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen.

Schrik niet! Je Mac start tijdens het updaten (meerdere malen) opnieuw op. Daarom is het slim om vooraf je bestanden en openstaande documenten op te slaan en genoeg opslagruimte vrij te hebben. Ook is het handig om je MacBook aan een oplader te hangen, zodat deze niet uitvalt midden in de update.

