Hoe Universal Control je iPad en Mac beter dan ooit laat samenwerken

Dankzij Universal Control van macOS Monterey en iPadOS 15 werken de iPad en Mac voortaan nog beter samen. Dit is wat je met deze indrukwekkende nieuwe functie kan.

macOS Monterey Universal Control: zo werkt het

Met Universal Control kun je het toetsenbord en trackpad van een Mac gebruiken om naast een computer ook een iPad te bedienen. Dat maakt het bedienen van een iPad niet alleen makkelijker; het zorgt er ook voor dat je bestanden van het ene naar het andere apparaat kunt slepen met ‘drag & drop’.

Je kunt een iPad al langer als tweede scherm voor je Mac gebruiken met de SideCar-functie, maar Universal Control pakt het anders aan. Je hoeft hiervoor niets in te stellen: een iPad dicht in de buurt van een MacBook of iMac zetten is genoeg. Hiervoor maakt de functie gebruik van bluetooth en Handoff: via bluetooth laten de apparaten weten bij elkaar in de buurt te staan.

Dit kun je met Universal Control doen

Als je met dezelfde iCloud-account ingelogd bent, hoef je daarna alleen nog maar je muiscursor naar de linker- of rechterkant van het scherm te slepen. Zodra je het scherm ‘uit’ veegt, weet je Mac dat je een ander apparaat wil bedienen. Vervolgens duikt de cursor op in het scherm van je iPad.

Zodra de cursor je iPad bereikt verandert hij in een cirkel, wat het makkelijker maakt om iPadOS te bedienen. Zodra de cursor zich op je iPad bevindt, kun je ook het toetsenbord van je Mac gebruiken. Zodra je terug wil naar je Mac, sleep je de cursor weer terug.

Het handige van Universal Control is dat je ook een bestand kunt aanklikken op het ene apparaat en weer op het andere los kunt laten. Zo kun je bijvoorbeeld een foto van je Mac naar je iPad sturen door hem fysiek van het ene naar het andere scherm te slepen. Daarnaast is het handig om snel iets te wijzigen op je iPad terwijl je op je Mac aan het werk bent.

Universal Control is onderdeel van macOS Monterey en iPadOS 15, de grote updates voor de iPad en Mac die in het najaar van 2021 verschijnen. Wil je meer weten over wat deze updates te bieden hebben? Check dan ons overzicht met de belangrijkste macOS Monterey functies en grootste iPadOS 15-functies.