Waar blijft de macOS Monterey release? De verwachte datum

Voor de iPhone is iOS 15 al bijna een maand uit, maar de release van macOS Monterey blijft vooralsnog uit. Wanneer kun je macOS Monterey dan downloaden?

Wanneer is de macOS Monterey release?

Het nieuwe macOS Monterey werd in juni aangekondigd, tijdens WWDC. Alle vernieuwingen zijn bekend, zoals Universal Control, een herontwerp voor Safari, AirPlay naar je Mac en meer. Over de releasedatum liet Apple weinig los: het bedrijf vertelde dat de grote Mac-update ‘deze herfst’ verschijnt. Specifieker werd het niet.

In de afgelopen jaren kwam het vaak voor dat een grote iOS-update tegelijk met een grote macOS-update verscheen. Vorig jaar liep dat anders. Mede door de coronacrisis was macOS Big Sur pas op 12 november 2020 voor iedereen te installeren.

Dit waren in de afgelopen jaren de releasedatums van grote macOS-updates:

macOS El Capitan: 30 september 2015

macOS Sierra: 20 september 2016

macOS High Sierra: 25 september 2017

macOS Mojave: 24 september 2018

macOS Catalina: 7 oktober 2019

macOS Big Sur: 12 november 2020

Het aannemelijk dat de release van de macOS-update opnieuw in november plaatsvindt. Aan het eind van deze maand kondigt de tech-gigant waarschijnlijk de nieuwe MacBook Pro-modellen aan, met M1X-chip. Waarschijnlijk horen we dan meer over de releasedatum van macOS Monterey en we verwachten dat dit begin november zal zijn.

Voor welke apparaten?

Dit zijn de apparaten waarop je macOS Monterey kunt installeren:

iMac: eind 2015 en later

iMac Pro: 2017 en later

MacBook Air: begin 2015 en later

MacBook Pro: begin 2015 en later

Mac Pro: eind 2013 en later

Mac mini: eind 2014 en later

MacBook: begin 2016 en later

De nieuwe functies van macOS Monterey

Een van de grotere vernieuwingen van macOS Monterey is Universele Bediening (Universal Control). Met de functie kun je één muis en toetsenbord gebruiken voor je Mac en iPad. Zo gebruik je het trackpad van je MacBook niet alleen om macOS te bedienen, maar bedien je er ook je iPad mee.

Ook gaat FaceTime er flink op vooruit. Je krijgt de mogelijkheid om iedereen uit te nodigen voor een FaceTime-gesprek – dus ook mensen met een Windows- of Android-apparaat. Verder kun je AirPlay op een Mac gebruiken. Handig als je een Netflix-serie naar het grotere beeld van je iMac wilt brengen. Daarnaast brengt macOS Monterey vele kleine, maar toffe functies met zich mee.

