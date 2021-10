macOS Monterey release: dit is wanneer je de update kunt downloaden

Het heeft eventjes geduurd, maar tijdens het ‘Unleashed’-event heeft Apple (via het persbericht over de AirPods 3 nota bene) eindelijk de releasedatum van macOS Monterey bekendgemaakt. Dit moet je weten.

macOS Monterey release is op 25 oktober

Ieder jaar brengt Apple een grote update uit voor zijn Macs. Dit jaar is dat macOS Monterey en nu weten we ook eindelijk wanneer we de nieuwe versie mogen downloaden en installeren. Volgende week op 25 oktober is het zover, dan is Monterey als update in ‘Systeemvoorkeuren > Software-update’ beschikbaar. De versie brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen naar de Mac, waaronder Focus, een Opdrachten-app, de nieuwe Safari en ‘Universele bediening’.

macOS Monterey werd al tijdens de WWDC in juni aangekondigd, maar doorliep eerst een testfase met in totaal tien bèta’s. Nu zijn (hopelijk) alle foutjes verholpen en mag iedereen macOS Monterey installeren.

Deze Macs ondersteunen macOS Monterey

Heb je een Mac die nu op macOS Big Sur draait? Dan is de kans heel groot dat je straks ook Monterey kan installeren. Check onderstaand lijstje voor het complete overzicht. Welke Mac je hebt, zie je overigens gemakkelijk door ‘Systeemvoorkeuren > Over deze Mac’ te gaan.

iMac: eind 2015 of nieuwer

iMac Pro: 2017 of nieuwer

MacBook: begin 2016 of nieuwer

MacBook Air: begin 2015 of nieuwer

MacBook Pro: begin 2015 of nieuwer

Mac mini: eind 2014 of nieuwer

Mac Pro: eind 2013 of nieuwer

Dit is er nieuw!

Een van dé vernieuwingen van macOS Monterey is Universele Bediening (Universal Control). Hiermee bestuur je met één muis en toetsenbord bijna al je Apple-apparaten tegelijk. Sleep een afbeelding vanaf je iPad bijvoorbeeld rechtstreeks in Pages-document. Je iPad moet daarvoor alleen maar in de buurt van je Mac zijn.

Verder komt de Opdrachten-app naar de Mac en gaat FaceTime er flink op vooruit. Je krijgt de mogelijkheid om iedereen uit te nodigen voor een FaceTime-gesprek, dus ook mensen met een Windows- of Android-apparaat. Verder kun je vanaf je iPhone en iPad AirPlay’en naar een Mac gebruiken. Handig als je een Netflix-serie naar het grotere beeld van je iMac wil brengen.

