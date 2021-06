Deze Macs krijgen een update naar macOS Monterey

Later dit jaar verschijnt macOS Monterey, een fijne update voor de Mac. Maar welke Apple-computers worden allemaal bijgewerkt? In dit artikel zetten we alle ondersteunende Macs op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Hoewel Apple tijdens de WWDC 2021-keynote vooral veel tijd nam om iOS 15 te bespreken, was ook een belangrijke rol weggelegd voor macOS Monterey. De nieuwe versie van het besturingssysteem is iets minder spannend dan zijn voorganger (macOS Big Sur), maar voegt desondanks een aantal toffe nieuwe features toe.

Natuurlijk wil je weten of ook jouw Mac straks de software-update kan downloaden en installeren. Daarom zetten we hieronder de Macs op een rijtje die macOS Monterey ondersteunen.

De meeste apparaten die nu op macOS Big Sur draaien, kunnen straks ook updaten naar Monterey. Wel laat Apple een aantal oudere Macs buiten de boot vallen met de nieuwste update. Vooral computers en laptops die in 2013 zijn uitgebracht, blijven steken op de huidige Mac-versie. Heb je bijvoorbeeld een MacBook Pro of Air uit 2013, dan zul je een nieuwe laptop moeten aanschaffen om Monterey te kunnen draaien.

De release van macOS Monterey vindt pas later dit jaar plaats, ergens dit najaar. Tot die tijd brengt Apple wel bètaversies uit om alle nieuwe functies goed te testen. Volgende maand verschijnt een publieke testversie die ook normale gebruikers kunnen downloaden. Zodra de nieuwe software beschikbaar is, lees je het natuurlijk op iPhoned.

Dit is nieuw in macOS Monterey

In tegenstelling tot zijn voorganger introduceert macOS Monterey geen compleet nieuw design of andere wereldschokkende veranderingen, maar meer kleinere verbeteringen. Een voorbeeld hiervan is Universal Control, waarmee je je MacBook-trackpad kan gebruiken om bijvoorbeeld je iPad of iMac te bedienen. Hierdoor hoef je niet telkens tussen deze apparaten te wisselen als je ze tegelijk gebruikt.

Ook handig is dat je Mac(Book) AirPlay-ondersteuning krijgt, waardoor je media vanaf je iPhone naar je Apple-computer kan streamen. Dat is handig als je bijvoorbeeld een foto of video op een groter scherm wil bekijken. Verder komt de Opdrachten-app naar de Mac, zodat je Siri Shortcuts kunt gebruiken, en krijgt Safari een update. Meer lees je op onze versiepagina van macOS Monterey.

iOS 15 en watchOS 8

Tijdens WWDC 2021 werden ook updates voor de iPhones, iPad en Apple Watch aangekondigd. iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 verschijnen later dit jaar en draaien op heel veel apparaten. Sterker nog: als je nu iOS 14 op je iPhone hebt, kun je straks ook updaten naar versie 15. Dit betekent dat alle iPhones vanaf de iPhone 6s worden bijgewerkt. Bij watchOS 8 heb je een Apple Watch Series 3 of nieuwer nodig om de update te ontvangen.