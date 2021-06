macOS Monterey: 4 grote verbeteringen voor iCloud Sleutelhanger

Wachtwoord-apps als 1Password en Lastpass krijgen er een concurrent bij. Met macOS Monterey wordt de iCloud Sleutelhanger steeds meer een volwaardige wachtwoordmanager.

iCloud Sleutelhanger in 2021: 4 verbeteringen

Nu de eerste bèta van macOS Monterey beschikbaar is voor ontwikkelaars, komen we steeds meer te weten over alle verbeteringen die de update introduceert. Nu weten we meer over iCloud Sleutelhanger.

1. Een eigen plek in Systeemvoorkeuren

De functie heeft een fijne upgrade gekregen en heeft u een eigen plekje in de Systeemvoorkeuren gekregen. Nu zit de optie nog weggestopt in de instellingen van Safari, waardoor hij wat minder handig in gebruik is.

ALs je hierop klikt krijg je een handig overzicht te zien van al je iCloud Sleutelhanger wachtwoorden en inloggegevens. Hier kun je deze gegevens beheren, aanpassen en verwijderen. Omdat alles in iCloud automatisch gesynchroniseerd wordt met je andere Apple-apparaten, zal dit voor veel mensen de centrale plaats worden waar ze hun iCloud-wachtwoorden beheren. Ook vind je hier een overzicht met soortgelijke wachtwoorden.

2. Wachtwoorden importeren en exporteren

Nieuw in macOS Monterey is de optie om wachtwoorden te importeren en exporteren. Handig als je van plan bent om over te stappen naar 1Password of Lastpass, of juist vanuit een andere wachtwoord-app overstapt naar iCloud Sleutelhanger en niet handmatig al je inloggegevens over hoeft te zetten.

3. Tweestapsverificatie ingebouwd

Een goed wachtwoord is belangrijk, maar voor een echt goede beveiliging heb je ook tweestapsverificatie nodig. Je voegt daarmee een tweede stap toe aan je inloggegevens, met een cijfercode die zichzelf iedere dertig seconden ververst. Vanaf macOS Monterey, iOS 15 en iPadOS 15 krijgt iCloud Sleutelhanger eindelijk een ingebouwde tweestapsverificatie-optie. Voortaan kun je deze cijfercodes bewaren in de app en automatisch laten invullen.

4. Nu ook handig voor Windows-gebruikers

Tot slot zijn er nog een paar kleine verbeteringen. Zo komt er een extensie beschikbaar voor de Edge-browser van Microsoft en komt er een volwaardige iCloud Wachtwoorden-app voor Windows. Handig als je naast iOS en macOS ook een Windows-computer gebruikt en zo toch al je wachtwoorden op dezelfde plek kunt blijven gebruiken.

iCloud Sleutelhanger is een handige manier om sterke wachtwoorden online te gebruiken. De dienst stelt lastig te kraken wachtwoorden voor en slaat deze voor je op. Zo kun je snel inloggen terwijl je jouw online gegevens goed achter slot en grendel houdt.

