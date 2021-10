macOS Monterey is hier: download nu de grote Mac-update van 2021

Eindelijk is het tijd voor de grote Mac-update van 2021. macOS Monterey is nu te downloaden en we laten zien hoe je jouw Apple-computer bijwerkt.

macOS Monterey downloaden: zo doe je dat

We moesten er behoorlijk lang op wachten, maar eindelijk is macOS Monterey uitgebracht. De grote Mac-update van 2021 volgt macOS Big Sur op en beschikt over een aantal toffe nieuwe features. De veranderingen zijn dit jaar echter iets kleiner, omdat het design bijvoorbeeld hetzelfde blijft.

Wel kun je aan de slag met ‘Universal Control’. Door deze nieuwe feature kun je makkelijker op meerdere Apple-apparaten tegelijk werken, door bijvoorbeeld je MacBook-trackpad te gebruiken om je iPad te bedienen.

Daarnaast krijgt Safari een flinke update en kun je eindelijk met AirPlay beelden naar je Mac(Book) streamen, bijvoorbeeld vanaf je iPhone. Verder is het mogelijk om te FaceTimen met Windows- en Android-gebruikers en is er de Focus-modus om ongestoord te kunnen werken op je Mac.

Zo installeer je macOS Monterey

Het downloaden en installeren van macOS Monterey is simpel. Volg simpelweg de stappen hieronder om de nieuwste versie binnen te halen. Let op: omdat Monterey pas net is uitgebracht, kan het eventjes duren voordat jij de update ziet verschijnen. Is ‘ie nog niet voor jou beschikbaar, probeer het dan later nog eens.

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Belangrijk om te weten is dat je Mac tijdens het updaten (meerdere malen) opnieuw wordt opgestart. Daarom is het vooraf slim om vooraf je bestanden en openstaande documenten op te slaan, genoeg opslagruimte vrij te hebben en een back-up van je Mac te maken.

Deze Macs ondersteunen Monterey

Wil je weten of jouw Mac de update wel kan downloaden en installeren? In het lijstje hieronder zetten we alle ondersteunende apparaten op een rijtje. De meeste Macs die nu op macOS Big Sur draaien, kunnen updaten naar de nieuwste versie. Als je een hele oude Apple-computer hebt, kan het zijn dat je buiten de boot valt.