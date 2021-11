macOS Monterey: nu downloaden of nog wachten met updaten?

Het nieuwe macOS Monterey is sinds een paar weken beschikbaar. Is de tijd rijp om macOS 12 Monterey te downloaden, of heeft het nog zin om te wachten met updaten?

Er zijn veel redenen om te upgraden naar macOS Monterey. De update maakt bijvoorbeeld AirPlay naar Mac mogelijk, waarmee je het beeld van de iPhone of iPad op de Mac afspeelt. Ook is Safari verbeterd en introduceert Apple nieuwe functies als Livetekst, Focus en Snelle notities.

Sommige Mac-gebruikers kiezen er echter voor om te wachten met upgraden. Hoewel Apple een bètaprogramma heeft om foutjes uit het besturingssysteem te slopen, komt het na een grote software-update weleens voor dat er bugs opduiken.

macOS Monterey: problemen en bugs

Ook bij macOS Monterey – voor het eerst verschenen op 25 oktober – zijn bugs ontdekt, al heeft lang niet iedereen daar last van. Bij een zeer kleine groep gebruikers zorgde een fout in de firmware van de T2-beveiligingschip dat een Mac niet meer opstartte. Apple heeft het probleem inmiddels opgelost. De oplossing zou zijn opgenomen in de bestaande macOS 12-update.

Een andere bug in macOS Monterey is een zogeheten memory leak. Hierbij geeft een app of proces het geheugen dat het in RAM gebruikte, niet meer vrij. Dit zorgt ervoor dat de app of het proces in korte tijd abnormaal grote hoeveelheden RAM in beslag neemt. Ook deze bug lijkt bij een zeer kleine groep Mac-gebruikers voor te komen en wordt waarschijnlijk opgelost in een tussentijdse macOS 12-update.

macOS Monterey: downloaden of wachten?

Het nieuwe macOS Monterey is geen ingrijpende herziening, waardoor het upgraden bijna altijd soepeltjes verloopt. Bij onze Macs liepen we niet tegen problemen aan en de kans dat je last krijgt van de eerder besproken memory leak, is nihil.

Wil je toch het onzekere voor het onzekere nemen, dan kun je wachten tot de release van macOS 12.1. De tussentijdse update is momenteel in bèta en wordt eind november verwacht. Stel het updaten niet veel langer uit, want macOS-updates bevatten belangrijke bugfixes en verbeteringen voor de beveiliging.

Ga je de grote macOS-update downloaden en wil je weten wat er nieuw is? In een artikel over de macOS Monterey-functies bespreken we de vier grootste vernieuwingen. Neem daarna vooraal een kijkje naar de kleinere macOS Monterey-functies die ook de moeite waard zijn.