De publieke bèta van macOS 12 Monterey is vanaf nu te downloaden! Zo haal je de testversie binnen op je Mac en ga je aan de slag met alle vernieuwingen.

Publieke macOS 12 Monterey-bèta downloaden

Wil jij als eerst aan de slag met Universal Control, de nieuwe AirPlay-functies en de Safari-redesign van macOS (12) Monterey? Dat kan nu! De bèta voor het grote publiek is vanaf vandaag te downloaden. Iedereen kan deze software installeren, als je Mac ondersteund wordt. Updaten gaat als volgt:

Ga naar de bètawebsite van Apple op je Mac; Druk op ‘Sign up’, meld je aan met je Apple ID en kies ‘Sign in’; Selecteer macOS als je daar niet automatisch uitkomt; Maak een back-up wanneer je dit nog niet gedaan had; Scroll naar beneden en druk op ‘Download the macOS Public Beta Access Utility’ en installeer het programma zoals je gewend bent; Ga naar ‘Software-update’ in de Systeemvoorkeuren en volg de stappen op het scherm om de bèta te downloaden.

Let op. Je installeert nu een testversie op je MacBook. Dat is aan de ene kant leuk, want je kunt als eerst met alle vernieuwingen aan de slag, maar aan de andere kant ook riskant. Er kunnen immers bugs, kinderziektes en andere foutjes in de software zitten: het is en blijft een testversie.

Maak daarom vooraf een goede back-up van je Mac. Op die manier raak je geen persoonlijke bestanden kwijt, mocht de update onverhoopt niet goed uitpakken. Ook is het verstandig om de update niet op een Mac te installeren die je dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld voor school of werk. Gebruik in plaats daarvan een computer waar je niet afhankelijk van bent.

Dit is nieuw in macOS Monterey

macOS 12 Monterey is dé grote Mac-update van 2021. De nieuwste softwareversie is tijdens WWDC 2021 aangekondigd en komt in het najaar naar alle Mac-gebruikers. Er zijn een aantal belangrijke nieuwe functies, zoals portretmodus in FaceTime, snelkoppelingen op de Mac, nieuwe AirPlay-functionaliteit en meer.

