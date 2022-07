Downloaden maar: macOS Monterey 12.5 met bugfixes nu beschikbaar

Je kunt macOS Monterey 12.5 vanaf nu downloaden op je Mac. Het gaat om een kleine update die vooral bugfixes bevat.

Zo installeer je macOS Monterey 12.5

Er staat een verse update klaar voor je Mac! Hij voegt in Nederland geen nieuwe functies toe, maar lost wel kleine problemen op en is belangrijk voor de stabiliteit van je computer. Het downloaden en installeren van macOS Monterey 12.5 is heel eenvoudig. Volg simpelweg de stappen hieronder om de nieuwste versie binnen te halen.

Omdat de update pas net is uitgebracht, kan het eventjes duren voordat jij hem ziet verschijnen. Veel mensen proberen de software namelijk direct te downloaden. Is hij nog niet voor jou beschikbaar? Probeer het dan later nog eens.

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Monterey hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Tijdens het updaten zal je Mac zichzelf meerdere malen opnieuw opstarten. Het is daarom slim om vooraf je bestanden en openstaande documenten op te slaan, genoeg opslagruimte vrij te hebben en een back-up van je Mac te maken. Zo weet je zeker dat je geen gegevens verliest als er onverhoopt iets misgaat.

Je kunt macOS Monterey 12.5 downloaden en installeren op elke Mac die de eerste versie van Monterey ook al ondersteunde. Dit zijn:

Op naar macOS 13 Ventura

MacOS Monterey 12.5 is een kleine update die geen nieuwe functies toevoegt. Dat is heel anders met macOS 13 Ventura. De volgend grote versie van het besturingssysteem verschijnt dit najaar en biedt heel veel nieuwe features. Zo kun je aan de slag met Stage Manager. Vanaf het Bedieningspaneel kies je straks de app die je wilt gebruiken en vervolgens komt deze naar voren. De overige apps schuiven dan naar de zijkant, waardoor je werkproces een stuk overzichtelijker wordt.

Daarnaast krijgt Spotlight veel nieuwe functies. Je kunt straks niet alleen apps zoeken, maar nog veel meer. Zo zie je ook afbeeldingen of video’s en helpt hij je bijvoorbeeld bij het zetten van de wekker.

Ben je nieuwsgierig? Er is al een publieke bèta van macOS Ventura beschikbaar. Deze kan nog veel bugs en andere narigheid bevatten, dus we zouden hem niet installeren op een Mac die je dagelijks gebruikt.

