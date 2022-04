macOS Monterey 12.4 bèta 1 is uit: wat is er nieuw?

Twee weken geleden bracht Apple met macOS 12.3 een relatief grote tussentijdse update voor de Mac uit. Nu is het tijd om te vooruitblikken op de volgende software-update, want de eerste bèta van macOS 12.4 is verschenen.

macOS Monterey 12.4

Met macOS 12.3 kreeg je Mac er meerdere vernieuwingen bij, waaronder ‘Universele bediening’ en nieuwe emoji’s. Niet veel later bracht Apple ook macOS 12.3.1 uit, met enkele bugfixes voor bluetooth en beveiligingsupdates.

Nu is voor ontwikkelaars de eerste bèta van macOS 12.4 te downloaden. De bedoeling van dit soort bèta’s is om foutjes in het besturingssysteem op te sporen, zodat een grote software-update zo vlekkeloos mogelijk verloopt.

Wat is er nieuw aan macOS 12.4?

Tot nu toe zijn er geen grote vernieuwingen ontdekt in de bèta van macOS Monterey 12.4. Waarschijnlijk richt de software-update zich op de stabiliteit van het systeem en beveiligingsupdates. Mochten er nog opvallende veranderingen worden ontdekt, dan lees je dat in dit artikel.

In de release-notes waarschuwt Apple dat Universal Control in macOS 12.4 niet compatibel is met macOS 12.3 of iPadOS 15.4. Het is dan nodig om ook je andere iPad en Mac naar de nieuwste bèta te updaten; anders werkt de nieuwe functie niet.

Universele bediening is een manier om je Mac en iPad met één trackpad (of muis) en toetsenbord te bedienen. In een artikel over Universele bediening instellen lees je hier meer over.