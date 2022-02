macOS Monterey 12.3 bèta 2 verhelpt leeglopende accu van je MacBook

Sinds de nieuwe update van macOS Monterey 12.2 vorige maand melden meerdere gebruikers dat de batterij van hun MacBook in de nacht leegloopt. Het nieuwe macOS Monterey 12.3 (waarvan nu de tweede bèta is verschenen) verhelpt dit probleem.

macOS Monterey 12.3 bèta 2

Verschillende MacBooks ondervinden sinds macOS Monterey 12.2 hetzelfde probleem. Als je ‘s-nachts de laptop niet aan de oplader legt, is de accu de volgende ochtend leeg. De bluetooth-verbindingen met een externe muis of toetsenbord zijn het probleem. Een bug in de software zorgt dat als jij slaapt, deze apparaten de MacBook om de zoveel tijd wakker schudden. Dit resulteert in een MacBook die zichzelf de hele nacht uit en aan zet en zo in de ochtend helemaal uitgeput is.

De nieuwe softwarepatch macOS Monterey 12.3 bèta 2, die deze bluetooth-problemen verhelpt, is tot op het heden enkel beschikbaar voor bètatesters en voor ontwikkelaars. Heb je ook last van deze bluetooth-accu problemen? We verwachten dat macOS Monterey 12.3.2 in maart of april voor iedere MacBook beschikbaar is.

Wat kun je nu al doen om de accuproblemen van je MacBook op te lossen?

Hoewel Apple dus op de hoogte is van deze iets té actieve bluetoothverbindingen, komen ze nog niet direct met een oplossing. De bètatester Mr. Macintosh heeft macOS Monterey 12.3 bèta 2 al meerdere malen getest en merkt dat de accu van zijn MacBook na deze update niet meer leegloopt. De Clamshell-modus is een van de grote boosdoeners. Hierbij gebruik je de laptop dichtgeklapt. Met deze modus is je MacBook standaard aangesloten aan een toetsenbord, muis en extern scherm en dient hij puur als computer.

Een voor de hand liggende oplossing is om tijdelijk ‘s-nachts de bluetoothverbinding met deze apparaten handmatig te verbreken. Dit doe je eenvoudig door te klikken op het Apple-logo linksboven. Vervolgens kies je voor ‘Systeemvoorkeuren’ en klik je op ‘Bluetooth’. Daar staat de optie ‘Schakel Bluetooth uit’ om met één druk op de knop de leeglopende accu voor te zijn.

Met deze simpele oplossing komt je MacBook rustig de nacht door, maar moet je de volgende ochtend wel opnieuw verbinding maken met je muis en toetsenbord. Het is wachten totdat Apple deze bug oplost. De softwarepatch macOS Monterey 12.3 bèta 2 is binnenkort beschikbaar voor de MacBook Air en de MacBook Pro.