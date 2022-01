macOS Monterey 12.2 met aantal kleine verbeteringen nu beschikbaar

Apple rolt momenteel een nieuwe update uit voor je Mac: MacOS Monterey 12.2. De update voert een aantal kleine verbeteringen door.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo installeer je macOS Monterey 12.2

Het downloaden en installeren van macOS Monterey 12.2 is simpel. Volg simpelweg de stappen hieronder om de nieuwste versie binnen te halen. Let op: omdat de update pas net is uitgebracht, kan het eventjes duren voordat jij de update ziet verschijnen. Is ‘ie nog niet voor jou beschikbaar, probeer het dan later nog eens.

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-update’; Wacht tot macOS Monterey hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Belangrijk om te weten is dat je Mac tijdens het updaten (meerdere malen) opnieuw wordt opgestart. Daarom is het vooraf slim om vooraf je bestanden en openstaande documenten op te slaan, genoeg opslagruimte vrij te hebben en een back-up van je Mac te maken.

Je kunt de update installeren op iedere Mac die de eerste versie van MacOS Monterey ook al ondersteunde. Dit zijn:

Nieuwe functies in MacOS Monterey 12.2

Er zijn weinig nieuwe functies in MacOS Monterey 12.2. Scrollen in Safari zou soepeler gaan en ook de muziek-app is verbeterd. Verder voegt Apple via software-updates allerlei kleine verbeteringen door, die niet direct opvallen. Ook verbeteren software-updates de beveiliging van je apparaat. We raden dan ook zeker aan de update zo snel mogelijk te installeren.