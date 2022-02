macOS Monterey 12.2.1: oplossing voor batterijprobleem

Apple heeft zojuist macOS Monterey 12.2.1 uitgebracht. Het is een kleine tussentijdse update, maar hij lost een veelgehoord probleem op met een MacBook-batterij die ‘s nachts leegloopt.

macOS Monterey 12.2.1

Op alle Macs met macOS Monterey kan de 12.2.1-update nu worden geïnstalleerd. Klik hiervoor linksboven op het Apple-logo, ga naar ‘Over deze Mac>Software-update’ en installeer de update.

Volgens de release-notes van Apple verhelpt macOS Monterey 12.2.1 een bug waarbij bluetooth-apparaten die op de Mac waren aangesloten, zorgden voor dat de MacBook snel leeg liep.

Veel MacBook-gebruikers hadden na de installatie van macOS 12.2 last van dit probleem. Zij zagen de batterijduur van hun Mac ‘s nachts van 100 procent naar 0 gaan, terwijl de MacBook in de slaapstond stond.

Slaapstand

Een bug in de software zorgde namelijk dat bluetooth-apparaten de MacBook om de zoveel tijd wakker schudden. Hierdoor ging de MacBook constant aan en uit, wat uiteraard veel vraagt van de batterij. De enige oplossing was om bluetooth uit te schakelen wanneer je de Mac niet gebruikte, maar dit is natuurlijk niet ideaal.

Met de installatie van macOS Monterey 12.2.1 is het batterijprobleem uit de wereld. Eerder werd al opgemerkt dat Apple de bug had opgelost in de macOS 12.3 bèta 2, deze update komt waarschijnlijk medio maart uit.

Ook als je geen last had van het batterijprobleem doe je er goed aan om macOS Monterey 12.2.1 snel te installeren. De software verhelpt namelijk ook een WebKit-probleem, waarbij het verwerken van kwaadwillige webinhoud kon leiden tot het uitvoeren van willekeurige code.

Naast deze Mac-update bracht Apple ook tussentijdse updates uit voor de iPhone, iPad en Apple Watch: