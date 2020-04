Nieuwe macOS- en watchOS-updates lossen meerdere bugs op

Apple heeft een update uitgebracht voor de Mac en Apple Watch die een aantal vervelende bugs de wereld uithelpt. Dit is er allemaal opgelost.



macOS Catalina 10.15.4 downloaden

Eerder deze week verscheen al een tweetal updates voor de iPhone en iPad die ook bedoeld waren om bugs en problemen op te lossen. Nu zijn de Mac en Apple Watch aan de beurt. De updates naar macOS Catalina 10.15.4 en watchOS 6.2.1 zijn nu te downloaden voor alle apparaten die macOS Catalina en watchOS 6 ondersteunen.

macOS Catalina 10.15.4 lost meerdere fouten op. De belangrijkste is de FaceTime-bug, die er ook op de iPhone en iPad voor zorgde dat je niet met mensen kon FaceTimen die een oudere softwareversie gebruiken.

Daarnaast zijn er fouten opgelost die er voor zorgden dat je constant meldingen kreeg om je Office 365-wachtwoord in te voeren. Verder moeten niet reagerende usb-c-poorten weer naar behoren werken. Tot slot lopen MacBook Air-modellen uit 2020 niet meer vast als je ze loskoppelt van een 4K- of 5K-monitor.

watchOS 6.2.1 heeft een wat minder indrukwekkend lijstje met aanpassingen. De update voor de Apple Watch lost enkel de FaceTime-bug op, waardoor je geen audiogesprekken met het horloge kon voeren met mensen met een oudere software-versie.

Zo installeer je de updates

Zoals altijd raden we aan om je Apple-apparaten zo spoedig mogelijk bij te werken naar de nieuwste versie. Gelukkig is dat in het geval van de Apple Watch en Mac niet moeilijk. Het werkt als volgt. Let op: bij het installeren van deze nieuwe versie zal je Mac waarschijnlijk opnieuw worden opgestart. Sluit dus eerst je bestanden af en sla je werk op.

Zo werk je jouw Mac bij naar macOS 10.15.4; Klik op het Apple-logo in de linker bovenhoek van je scherm; Klik op ‘Over deze Mac’; Klik op ‘software-update’; Download en installeer de update.

Om de nieuwste Apple Watch-versie te installeren, moet je het horloge op de oplader leggen. Daarna kun je deze stappen volgen.

Open de Apple Watch-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en ‘Software update’; Download de update; Leg je Apple Watch op de oplader en wacht tot de update geïnstalleerd is.