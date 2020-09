Apple heeft een extra update uitgebracht voor macSO 10.15.6 die geleidelijk wordt uitgerold. De update lost onder meer problemen op met iCloud Drive en wifi-verbindingen.

Apple brengt macOS Catalina 10.15.6-update uit

De tweede update voor macOS 10.15.6 richt zich wederom op het oplossen van bugs. In plaats van een nieuw versienummer te kiezen, behoudt Apple ‘10.15.6’ om de update te omschrijven. Dat maakt het er niet bepaald duidelijker op, maar gelukkig is het makkelijk om te controleren of de update voor jouw Mac beschikbaar is.

Klik op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek van je scherm; Kies ‘Systeemvoorkeuren’; Klik op ‘Software-update’ en wacht tot je Mac gezocht heeft naar een nieuwe versie.

Het kan zijn dat je de update nog niet op jouw Mac ziet verschijnen. Apple zou de update klaar hebben staan om te lanceren, maar het is onduidelijk of dit al is gebeurd. De update kan dus geleidelijk worden uitgerold, waardoor het even duurt tot jouw Mac aan de beurt is.

iCloud Drive- en wifi-bugs verleden tijd

De nieuwe versie van macOS 10.15.6 richt zich voornamelijk op het oplossen van twee vervelende bugs. Allereerst is een iCloud Drive-probleem opgelost waardoor je bestanden niet goed gesynchroniseerd werden. Daarnaast is een wifi-bug verholpen die ervoor zorgde dat je Mac soms geen automatische verbinding maakte met een draadloos netwerk.

Waarschijnlijk is dit één van de laatste updates die voor macOS Catalina verschijnt. Naar verwachting verschijnt macOS 11 Big Sur in oktober. Deze grote jaarlijkse update introduceert onder meer een heel nieuw design en andere functies. In onderstaande video nemen we ze met je door.