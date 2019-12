Apple heeft macOS Catalina 10.15.2 en watchOS 6.1.1 uitgebracht. De Mac-update zorgt ervoor dat je je iPhone of iPad kunt gebruiken als afstandsbediening. Zo haal je de software-updates binnen.



macOS Catalina 10.15.2 downloaden

Het is een drukke dag voor Apple. Eerder op de avond bracht het bedrijf al iOS 13.3 en iPadOS 13.3 uit, en nu zijn ook de Mac(Book) en de Apple Watch aan de beurt. Zowel macOS Catalina 10.15.2 als watchOS 6.1.1 zijn te downloaden. De grootste toevoeging voor de Mac heeft met het afspelen van muziek en video’s te maken.

macOS Catalina 10.15.2 downloaden doe je zo:

Open de Mac App Store; Klik op het tabblad ‘Updates’; Wacht eventjes totdat de nieuwe versie van macOS Catalina hier verschijnt en druk dan op ‘Update’; Het downloaden kan eventjes duren.

Zodra de update is binnengehaald is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen. Zie je de update niet verschijnen? Gebruik dan de zoekfunctie van de Mac App Store. Zoek simpelweg op “Catalina”.

Net na uitkomst proberen veel Mac-eigenaren de nieuwe versie van Catalina te downloaden, dus er kunnen digitale wachtrijen ontstaan. In dat geval kun je het best even wachten en het later opnieuw proberen. Vergeet vooraf ook geen reservekopie van je Mac te maken. Mocht er iets misgaan ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt.



Nieuw in macOS Catalina 10.15.2

Apple heeft meerdere functies toegevoegd aan de nieuwe versie van Catalina 10.15. Een geinige mogelijkheid is dat je nu je iPhone of iPad als afstandsbediening kunt gebruiken tijdens het afspelen van muziek en films op je Mac(Book).

Verder zijn er een hoop problemen opgelost, waaronder in de Muziek- en Foto-app. Bij het eerste programma werd albumhoezen niet altijd getoond en in de Foto-app konden sommige mensen geen nieuw aangemaakte mappen in de Album-weergave bekijken. Als het goed is zijn die problemen nu verleden tijd.

watchOS 6.1.1 downloaden

De nieuwe versie van watchOS 6 is een stuk kariger wat upgrades betreft. Uit het logboek blijkt dat er namelijk helemaal geen nieuwe functies zijn toegevoegd. Er zijn slechts bugs verholpen. Apple maakt niet bekend om welke problemen het gaat.

watchOS 6.1.1 downloaden doe je zo:

Plaats je Apple Watch op de oplader in de buurt van je iPhone; Open de Watch-app op je iPhone; Tik op Algemeen; Kies ‘software-update’; Wacht tot de update in beeld verschijnt en begin met downloaden.

Je iPhone moet minstens iOS 13 draaien om de update binnen te halen. Alhoewel er dus geen nieuwe functies toegevoegd worden, is watchOS 6 op zichzelf al een fijne verbetering ten opzichte van de vorige versie. Check voor een overzicht van deze upgrades ook onze watchOS 6 review.