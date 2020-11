macOS Big Sur installatie-bug maakt oudere MacBooks onbruikbaar

Oudere MacBooks die macOS Big Sur op papier prima ondersteunen, lopen tegen grote problemen aan. Het aantal klachten begint zich op te stapelen.

macOS Big Sur geeft zwart scherm bij oudere Macs

Op internetfora, Reddit en Apples eigen website druppelen de mensen met oude Macs binnen die problemen met Big Sur ervaren. Het lijkt vooral te gaan om MacBook Pro’s uit 2013 en 2014. Opvallend genoeg zijn dit ook de oudste apparaten die door Big Sur worden ondersteund.

De problemen lijken allemaal op elkaar: tijdens het updaten van de MacBook blijft het apparaat tijdens de installatie hangen op een zwart scherm.

Tot overmaat van ramp lost het herstarten van de Mac het probleem niet op. Ook de veilige modus is onbereikbaar, waardoor je niet meer bij je bestanden kunt komen of het apparaat op een andere manier kunt activeren. In de praktijk kun je hierdoor dus niets meer met de MacBook.

Een duidelijke oplossing is nog niet in zicht. Op Reddit zegt iemand contact op te hebben genomen met Apple Support, die voorstelde om het apparaat ter reparatie op te sturen.

Advies: wacht met installeren

Heb je last van het probleem, dan lijkt voorlopig de beste oplossing om ook met Apple Support contact op te nemen. Heb je een MacBook uit 2013 of 2014, dan raden we aan om even te wachten met het installeren van Big Sur tot er meer duidelijkheid is over dit probleem. Apple heeft nog niet gereageerd. Zodra we meer weten over een mogelijke oplossing, dan lees je het uiteraard op iPhoned.

