Downloaden: de nieuwe wallpapers van macOS Big Sur 11.0.1

Apple heeft de eerste ontwikkelaarsbèta van macOS Big Sur 11.01.1 uitgebracht, wat ook splinternieuwe wallpapers met zich mee brengt. Hier kun je de wallpapers vast downloaden.

Dit zijn de nieuwe macOS Big Sur wallpapers

Er zitten zo’n veertig nieuwe wallpapers in de ontwikkelaarsbèta van macOS Big Sur 11.0.1 verstopt. De achtergronden komen je misschien bekend voor: ook voor iOS 14.2 kwamen deze wallpapers uit, al zitten er ook een aantal nieuwe versies bij.

Er zijn vier nieuwe getekende wallpapers toegevoegd en vier nieuwe foto’s van bergen. Elk plaatje heeft vier verschillende soorten fases in dag en nacht.

De wallpapers zijn sowieso automatisch te installeren wanneer de macOS Big Sur-versie officieel wordt uitgebracht voor het grote publiek, maar website 9to5Mac heeft de achtergronden vast online gezet. Op deze pagina kun je alle plaatjes in de beste kwaliteit downloaden.

Kom je er niet uit? In ons artikel over het instellen van achtergronden op je Mac leggen we stap voor stap uit hoe je de achtergronden instelt.

Meer achtergronden

Wil je de nieuwe wallpapers ook op je iPhone, lees dan ons artikel over de nieuwe iOS 14.2-achtergronden. Ook deelden we onlangs de officiële iPhone 12-wallpapers, zodat je deze ook op oudere toestellen kunt instellen. Iedere vrijdag zetten we ook tien fraaie achtergronden op een rijtje in onze Wallpaper Weekly-rubriek: