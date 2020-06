macOS Big Sur is door al zijn verbeteringen de grootste update voor het besturingssysteem in jaren. Maar op welke Macs en MacBooks is de upgrade straks te installeren? In dit artikel zetten we alle ondersteunde Macs op een rijtje.

Deze apparaten krijgen de macOS Big Sur-update

Tijdens de WWDC 2020-keynote was een belangrijke rol weggelegd voor macOS Big Sur, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Apple noemt Big Sur de grootste macOS-update in jaren en dat zie je ook aan het lijstje met alle vernieuwingen.

Natuurlijk wil je de software-upgrade straks op je eigen Mac installeren, maar Big Sur werkt enkel op specifieke apparaten. Deze Macs kun je later dit jaar gratis updaten:

De meeste apparaten die nu op macOS Catalina draaien, kunnen straks dus ook updaten naar Big Sur. Wel vallen diverse oudere Macs, vooral uit 2013 en 2014, buiten de boot en blijven steken op Catalina. Wil je dus straks de nieuwste macOS-versie gebruiken en heb je een hele oude Mac, dan moet je upgraden naar een nieuwer model.

Apple heeft daarnaast een ontwikkelaarsversie van macOS Big Sur uitgebracht. Later dit jaar verschijnt een publieke testversie. Zodra die bèta beschikbaar is, dan lees je dat uiteraard op iPhoned. De definitieve release van de update vindt in de herfst van 2020 plaats.

Dit is allemaal nieuw in macOS Big Sur

Met macOS 11 Big Sur introduceert Apple een compleet nieuw design voor het besturingssysteem. Het ontwerp gaat op de schop, bijvoorbeeld bij de Dock aan de onderkant van het scherm, waar je apps opent en multitaskt. Ook zien app-icoontjes er nu verfijnder uit en krijgen Apple-apps als Foto’s, Notities en Mail een nieuwe look.

Daarnaast wordt Safari in Big Sur verbeterd en voorzien van allerlei nieuwe features. Zo kun je op elke website een privacyrapport inzien, zodat je precies weet welke gevoelige informatie er door pagina’s wordt opgeslagen.

iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7

Tijdens WWDC 2020 werden ook iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7 uit de doeken gedaan. Voor iPhone-gebruikers is er goed nieuws, want alle toestellen die nu iOS 13 draaien kunnen later dit jaar ook updaten naar iOS 14. Heb je een Apple Watch Series 3 of nieuwer, dan ontvang je de update naar watchOS 7. Bovendien krijgen de meeste recente iPads de update naar iPadOS 14. Check onderstaande round-up voor een overzicht van alle aankondigingen.