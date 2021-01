macOS Big Sur screensaverbug treft M1 Macs: dit kun je ertegen doen

Een groeiende groep eigenaren van een MacBook met Apples M1-chip heeft last van een vervelende screensaverbug. Deze maakt de apparaten tijdelijk helemaal onbruikbaar.

macOS Big Sur screensaverbug treft M1 Macs

De bug lijkt te maken te hebben met de ‘Fast User Switching’-functie. Deze nieuwe functie van macOS Big Sur maakt het mogelijk om razendsnel te schakelen tussen verschillende gebruikersaccounts op je Mac. Het voordeel hiervan is dat je niet volledig uit hoeft te loggen en daarna weer terug kunt schakelen.

Op Reddit en meerdere Apple-fora stapelen de klachten hierover zich inmiddels op. Een bug zou ervoor zorgen dat na het wisselen tussen accounts ineens de screensaver (of Schermbeveiliging in het Nederlands) gestart wordt. De muiscursor blijft op dat moment gewoon in beeld staan, maar reageert niet meer op klikken.

Zo los je het op en voorkom je de bug

De enige manier om dit probleem op te lossen, is de klep van de MacBook sluiten en weer opendoen, op de powerknop drukken of met Alt + CMD + Q terugkeren naar de loginpagina.

Voorkomen is echter beter dan genezen, omdat je met bovenstaande manieren het risico loopt om voortgang in je bestanden te verliezen als je gedwongen opnieuw inlogt of de Mac opnieuw opstart. Je kunt Fast User Switching uitschakelen door onderstaande stappen te volgen: dan verzeker je dat je geen last hebt van de bug.

Klik op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek van je scherm; Kies ‘Systeemvoorkeuren’ en ga naar ‘Gebruikers en groepen’; Klik op het hangslot onderin het venster en vul je wachtwoord in; Zet het vinkje voor ‘Menu voor snelle gebruikersoverschakeling’ uit.

Helaas heeft het uitschakelen van de screensaver op je Mac geen effect. Ook zonder geactiveerde schermbeveiliging kan de bug zich voordoen. Apple heeft nog niet gereageerd, maar waarschijnlijk zal er spoedig een tussentijdse software-update voor macOS Big Sur worden uitgebracht die dit probleem aanpakt.