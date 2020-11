We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk weten we wanneer de grote nieuwe macOS-update beschikbaar is. Vanaf aanstaande donderdag (12 november) kun je macOS Big Sur op je Apple-computer downloaden en installeren.

macOS Big Sur releasedatum is 12 november

Tijdens het ‘One More Thing’-event maakt Apple eindelijk bekend wanneer macOS Big Sur wordt uitgebracht. De grote jaarlijkse update voor de Mac is op 12 november te downloaden en introduceert een heleboel nieuwe functies en verbeteringen. Big Sur draait uiteraard ook op de nieuwe Apple Silicon-Macs die het bedrijf aankondigt.

De macOS Big Sur-update werd in juni al door Apple aangekondigd, maar de uiteindelijke release heeft behoorlijk lang op zich laten wachten. Apple liet destijds weten dat Big Sur in de herfst zou verschijnen, maar maakte geen precieze releasedatum bekend. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Het is heel simpel om de macOS Big Sur-update donderdag binnen te halen. Je gaat dan op je Mac(Book) naar de Systeemvoorkeuren en tikt op het ‘Software-update’-icoontje. Hierna verschijnt de grote update automatisch in beeld en kun je ”m downloaden en installeren.

Deze Macs ondersteunen Big Sur

Heb je een Mac(Book) die nu op macOS Catalina draait, dan is de kans heel groot dat je straks ook de Big Sur-update kan downloaden. Een aantal oude apparaten (uit 2013 en 2014) vallen buiten de boot, maar alle andere Macs worden wel bijgewerkt. Hieronder zie je de apparaten die straks de grote macOS Big Sur-update kunnen downloaden.

Dit is nieuw in macOS Big Sur

Met Big Sur brengt Apple de grootste macOS-update in jaren uit. De upgrade introduceert een nieuw design, met iconen die meer op iOS lijken en een transparante menubalk. Ook geeft Apple veel apps een nieuw ontwerp, zoals de Foto’s-, Notities- en Mail-applicatie. Uiteraard is Big Sur ook geoptimaliseerd voor de nieuwe MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini met de M1-chip.

Ook nieuw is dat je het Bedieningspaneel nu op je Mac kunt gebruiken. Met dit paneel zijn allerlei handige opties binnen handbereik en kun je bijvoorbeeld snel de schermhelderheid aanpassen, Night Shift activeren of de Niet Storen-modus inschakelen. Het Bedieningspaneel kennen we al van iOS en komt nu dus ook naar de Mac.

Verder bevat macOS Big Sur grote verbeteringen voor Safari, de browser van Apple. Zo is er een nieuw ontwerp en kun je voortaan van elke website een privacyrapport opvragen, zodat je ziet welke informatie door websites worden opgeslagen. Meer weten? In de video hieronder bespreken we de belangrijkste vernieuwingen van macOS 11 Big Sur.

