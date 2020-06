macOS Big Sur officieel: deze nieuwe functies komen naar de Mac

Apple heeft tijdens WWDC 2020 de nieuwste macOS-update aangekondigd. macOS 10.11 Big Sur introduceert allerlei nieuwe features en in dit artikel bespreken we ze.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

macOS Big Sur officieel: dit is er nieuw

Tijdens WWDC 2020 is de nieuwste update voor macOS uit de doeken gedaan. Apple noemt macOS 10.11 ‘Big Sur’ en brengt de update later dit jaar uit. Big Sur is de opvolger van macOS 10.15 Catalina en introduceert – zoals ieder jaar verschillende nieuwe features.

Big Sur brengt een geheel nieuw ontwerp van macOS met zich mee. De focus ligt vooral op het verfijnen van het gebruikersgemak. Zo ziet het Dock er straks wat strakker uit en komt er een nieuw bedieningspaneel. Bovendien krijgt Safari behoorlijk wat verbeteringen.

1. Nieuw ontwerp

De focus van het nieuwe ontwerp in Big Sur ligt vooral op het verfijnen van de verschillende standaard apps. De app-iconen zien er anders uit en ook het Dock lijkt nu te zweven. Finder heeft een compleet vernieuwde sidebar en een nieuwe menubalk aan de bovenkant. Bovendien heeft de Mail-app van macOS een nieuwe interface.

2. Bedieningspaneel

Big Sur voegt ook een nieuw bedieningspaneel toe. Met één druk op de knop in de menubalk verschijnt het zogenaamde Control Center. Hier kan je makkelijk de helderheid van je scherm aanpassen, of bijvoorbeeld de donkere modus aanzetten. Bovendien kun je hier Niet Storen aanzetten.

Het berichtencentrum heeft daarmee ook een nieuwe interface. In één oogopslag zie je al je meldingen staan, die je ook met een druk op de knop allemaal tegelijk kan wissen.

3. Widgets

Widgets worden toegevoegd in iOS 14 en iPadOS 14, en ook in macOS Big Sur blijven deze niet achter. Hiermee kan je bijvoorbeeld een klok-widget of een Herinneringen-widget op je bureaublad plaatsen. Ontwikkelaars kunnen ook zelf handige widgets maken.

4. Safari

Big Sur brengt heel wat verbeteringen met zich mee voor Safari, Apples eigen browser. Apple beweert dat Safari de snelste browser ter wereld is: zo’n 50 procent sneller is dan Google Chrome. Het ontwerp van de browser gaat op de schop.

Zo komen er nieuwe tabbladen en handige icoontjes zodat je ze kunt herkennen als je veel tabs open hebt staan. Ben je even vergeten welk tabblad je open had? Je hoeft nu alleen nog maar je muis op een tabblad te houden om een kleine afbeelding van de pagina te zien.

Je kan je beginscherm personaliseren met een eigen achtergrond, of een standaard achtergrond van Apple. Bovendien kan je op het beginscherm heel gemakkelijk je favoriete websites plaatsen, zodat je deze altijd snel kan vinden.

Ook is het mogelijk om pagina’s die niet in jouw moedertaal zijn snel te vertalen. Safari herkent namelijk websites die niet in jouw taal zijn geschreven. Op dat moment verschijnt er een vertaalknop in je adresbalk.

Apple heeft daarnaast het gebruik van extensies enorm verbeterd in Big Sur. Dat begint bij de privacy. Vanaf de nieuwe update kan je namelijk toegang geven aan extensies voor bijvoorbeeld één dag, voor een specifieke website, of voor altijd. Dit doe je in je voorkeuren in Safari.

Daarnaast kan je op elke website een privacyrapport inzien. Hier zie je precies welke gevoelige gegevens door een website worden opgeslagen.

Wanneer is macOS 10.11 beschikbaar?

Apple brengt macOS Big Sur deze herfst uit, maar heeft nog geen specifieke releasedatum bekendgemaakt. Het bedrijf brengt binnenkort wel een ontwikkelaarsbèta uit, later dit jaar volgt een testversie voor gebruikers. Zodra hier meer bekend over is, dan lees je dat natuurlijk op iPhoned. Houd het nieuws over macOS 10.11 in de gaten via onze website, de iPhoned-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Check al het nieuws van WWDC 2020: