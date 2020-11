Met het nieuwe macOS Big Sur komen allerlei functies van iOS naar je Mac of MacBook. Lees hier welke bekende nieuwigheden dit zijn.

Deze nieuwe functies komen dankzij macOS Big Sur ook naar je Mac

Naast een nieuwe design introduceert macOS Big Sur ook een aantal oude bekenden. Functies die al langer bestaan in iOS komen nu ook naar je Mac of MacBook. Hier komen ze goed van pas, want van sommige functies vroegen we ons al jaren af waar ze bleven op de Mac. De iOS-functies die we nu ook op de Mac vinden dankzij Big Sur zetten we hier voor je op een rij.

Vernieuwde app-icoontjes zorgen voor meer eenheid

macOS Big Sur app-icoontjes lijken nu heel erg op die van iOS. Dit zorgt voor meer eenheid tussen beide systemen en komt goed van pas wanneer je beide systemen naast elkaar gebruikt.

Er ontstaat meer consistentie doordat de kleuren van de app-icoontjes nu gelijk zijn in macOS en iOS. Zo is de Berichten-app in macOS eindelijk, na dertien jaar, voorzien van een groene kleur. Het enige verschil is dat de macOS-icoontjes net meer diepte hebben dan die op iOS. Dit is echter niet zo vreemd wanneer je de verschillende schermformaten van Macs en MacBooks met die van de iPhones vergelijkt.

Meer inzicht in batterijverbruik

Dankzij de macOS Big Sur-update is het nu mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in het batterijverbruik. Zo kun je nu inzien wat de huidige maximumcapaciteit van de batterij is. Daarbij is het ook mogelijk om de recente oplaadgeschiedenis van je apparaat in te zien. Dit is handig, omdat je zo je eigen gebruik en de levensduur van de batterij goed kunt monitoren.

Je kunt de informatie inzien aan de hand van een grafiek. Hierin wordt de oplaadactiviteit gecombineerd met de tijd dat de Mac aanstaat. Deze zelfde grafiek kun je al enige tijd in iOS raadplegen.

Ook kun je nu de maximumcapaciteit in een percentage zien. Dit percentage staat in relatie tot de batterijconditie-functie van macOS Catalina 10.15.5, waardoor de MacBook-batterij zo lang mogelijk meegaat.

Makkelijker systeemfuncties beheren dankzij Bedieningspaneel

Sinds iOS 7 kunnen we het bedieningspaneel al op de iPhone of iPad raadplegen en vanaf Big Sur is dit paneel eindelijk ook op de Mac te vinden. Vanuit het bedieningspaneel beheer je heel eenvoudig verschillende systeemfuncties waaronder wifi, Bluetooth, schermhelderheid en AirPlay.

Het is ook mogelijk om de inhoud van het bedieningspaneel naar eigen smaak in te delen. Via Systeemvoorkeuren bepaal je welke knoppen in beeld komen. Net als op iOS zitten sommige knoppen vast, maar er blijft nog genoeg vrijheid over om een persoonlijk paneel in te richten. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht met verschillende systeemfuncties. Hierdoor kun je ook met minder zorgen je menubalk opfrissen en daar wat icoontje weghalen.

iMessage komt met extra confetti

Het versturen en ontvangen van iMessages wordt vanaf macOS Big Sur een stuk leuker. Met de Big Sur is het namelijk onder andere mogelijk om schermvullende effecten te verzenden of ontvangen. Aan de volgende felicitatie, die je via iMessage verstuurt, kun je dus wat extra confetti toevoegen. Wel zo gezellig.

Een andere iMessage-functie die eindelijk ook naar macOS komt is de Memoji-sticker. Je kunt ze nu ook versturen vanaf je Mac. Dit is misschien geen onwijze verbetering voor de efficiënte thuiswerkers onder ons, maar het fleurt wel een beetje je dag op.

Leuk extraatje: iPhone- en iPad-apps op je Mac

Deze functie is alleen voor gebruikers van het nieuwe Apple Sillicon relevant. Apparaten voorzien van M1-chip, zoals de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac Mini kunnen nu ook iPhone- en iPad-apps gebruiken. Nagenoeg alle apps zijn geschikt en beschikbaar op de Mac. Slechts enkele bedrijven hebben hun app hiervoor geblokkeerd.

Meer uitgebreide Apple Kaarten-app

In macOS Big Sur is de Kaarten-app naar een hoger niveau getild. Apple Kaarten was eigenlijk al prima, maar met de komst van een aantal nieuwe functies is de app nog beter in gebruik. De nieuwigheden komen voort uit iOS 14. Zo kun je voortaan ook de nieuwe Gidsen in Apple Kaarten op je Mac raadplegen. Ook kun je gebruik maken van 3D-kaarten in de Kaarten-app. Hiermee kun je door de straten van verschillende grote steden scrollen.

macOS Big Sur is vanaf 12 november 2020 voor beschikbaar. Je kunt de update nu dus downloaden en zelf uitproberen. Wil je zeker weten of je Mac of Macbook geschikt is voor deze update? Check dan ons artikel met handig overzicht van Macs die macOS Big Sur ondersteunen.