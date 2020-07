macOS Big Sur-code verklapt: eerste Mac met Face ID komt eraan

Na de iPhone en de iPad lijkt nu ook de Mac spoedig aan de beurt te zijn om uitgerust te worden met Face ID-gezichtsherkenning.

macOS Big Sur Face ID-verwijzingen gevonden

Dat blijkt uit een stukje code die 9to5Mac in de bèta van macOS Big Sur heeft gevonden. In deze testversie zitten verwijzingen naar de TrueDepth-camera, de techniek van Apple die Face ID mogelijk maakt.

Daarnaast wijzen termen als ‘PearlCamera’, ‘FaceDetect’ en ‘BioCapture’ er duidelijk op dat Apple de software van de Mac klaarmaakt voor gezichtsherkenning.

Vooral ‘PearlCamera’ is een opvallende term, omdat Apple voor de onthulling van de iPhone X (de eerste iPhone met een Face ID-camera) de codenaam ‘Pearl’ gebruikte voor het TrueDepth-systeem.

De vraag is nu om welke Macs het gaat. Tot nu toe zijn alle nieuwe MacBook Air en MacBook Pro-modellen uitgerust met een Touch ID-vingerafdrukscanner. De iMac heeft nog geen enkele vorm van biometrische authenticatie. Met de geruchten over een nieuwe iMac met een nieuw design, klinkt het logisch dat de desktop van Apple als eerste aan de beurt is.

Met de iMac die op een bureau staat, is de afstand tussen jouw gezicht en de camera al goed als je op je bureaustoel gaat zitten. Met een druk op de knop kan je iMac je vervolgens herkennen en ontgrendelen, of bij een online betaling snel een scan doen om te zien of jij degene bent die de betaling uitvoert.

Alles over macOS Big Sur

macOS Big Sur is de grote update van 2020 voor de Mac. De update die je nu als bèta kunt downloaden verschijnt dit najaar voor alle ondersteunende apparaten. De update introduceert onder meer een nieuw design. In onderstaande video nemen we de belangrijkste verbeteringen met je door.