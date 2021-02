macOS Big Sur-bugs zorgen voor problemen met externe schermen

Mac-eigenaren die een externe monitor gebruiken, hebben op de twee meest recente versies van macOS Big Sur problemen. Voorlopig lijkt er nog geen oplossing te zijn.

macOS Big Sur schermbug maakt monitoren onbruikbaar

De problemen doen zich voor op alle soorten Macs die op macOS Big Sur 11.1 en het deze week verschenen 11.2 draaien. Op het Apple Support-forum, Twitter en Reddit regent het inmiddels klachten.

Het zou hier om twee verschillende bugs gaan, die beide roet in het eten gooien als het om externe schermen gaat. Bij de eerste fout herkent een usb-c-aansluiting geen externe monitor meer, waardoor er ook geen verbinding wordt gemaakt. Het probleem zou zich zowel bij hdmi als DisplayPort voordoen.

Het tweede probleem maakt een rommeltje van de resolutie van externe schermen. Monitoren met een 4K-resolutie worden herkend als 1080p-scherm en laten daardoor onscherp beeld zien. Dit tweede probleem lijkt zich vooral voor te doen bij 16 inch MacBook Pro’s, maar ook andere Mac-gebruikers hebben zich inmiddels gemeld.

Wachten op macOS 11.3

Voorlopig is er nog geen (tijdelijke) oplossing voor dit probleem. Ook in de bèta van macOS 10.13 zijn de twee bugs nog niet opgelost. Laten we hopen dat Apple snel een oplossing vindt en deze alsnog toevoegt aan macOS 11.3. Tot die tijd zit er niks anders op dan afwachten en even geen externe monitor gebruiken.

