Na iOS 14, watchOS 7 en iPadOS 14 is het nu eindelijk tijd voor de Mac om bijgewerkt te worden. macOS Big Sur is nu te downloaden, zo installeer je de update.

Lees verder na de advertentie.

macOS Big Sur downloaden, zo doe je dat

We hebben er langer op moeten wachten dan ooit, maar de jaarlijkse Mac-update is eindelijk beschikbaar. macOS 11 (Big Sur) volgt macOS Catalina op en is meteen een van de grootste Mac-updates in jaren.

De update introduceert een nieuw ontwerp voor de software van de Mac, met nieuwe icoontjes, menu’s en andere grafische aanpassingen. In ons overzicht met de belangrijkste vernieuwingen van macOS Big Sur lees je alles over de verbeteringen.

Zo kun je macOS Big Sur downloaden en installeren:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Omdat de update nog maar net is verschenen, kan het even duren tot hij ook op jouw Mac opduikt. Werken bovenstaande stappen niet, probeer het dan na een minuutje of tien nog eens.

Tijdens het installeren van Big Sur zal je Mac meerdere malen opnieuw worden opgestart. Zorg er dus voor dat je al je bestanden hebt opgeslagen en programma’s hebt afgesloten. Meer weten over het voorbereiden van je Mac op Big Sur? Check onze handige gids met vier tips.

Deze Macs ondersteunen macOS Big Sur

Wil je zeker weten dat je macOS Big Sur wel kunt downloaden en installeren? Check dan even of je Mac in het onderstaande rijtje staat. Big Sur draait uiteraard ook op de nieuwe MacBook Air, Pro en Mac mini met M1-chip, die deze week werden aangekondigd.

Het laatste Apple-nieuws: