Nieuwe macOS-accufunctie verlengt levensduur van MacBook-batterij

De eerstvolgende macOS-update krijgt een speciale functie die de accu van je MacBook gezond moet houden. Daarmee krijgt macOS een soortgelijke behandeling als iOS.



Nieuwe macOS-accufunctie aangekondigd

De nieuwe macOS-accufunctie werd ontdekt in de eerste bèta van macOS 10.15.5, die nu voor ontwikkelaars beschikbaar is. Zet je deze functie aan, dan zorgt de software van je MacBook ervoor dat je accu een goede gezondheid houdt en dus langer meegaat.

Dat werkt als volgt. De Mac kijkt naar de manier waarop jij het apparaat gebruikt en past vervolgens aan hoe de accu wordt opgeladen. Apple zegt dat macOS hiervoor kijkt naar de temperatuur in de Mac, de manier waarop de processor belast wordt en hoe jij je MacBook oplaadt. Alle data over jouw Mac-gebruik wordt lokaal opgeslagen om je privacy te waarborgen.

Ben je bijvoorbeeld iemand die zijn laptop bijna de hele dag aan de oplader heeft hangen, dan is dat op den duur slecht voor de levensduur van je accu. Op die momenten wordt de accu niet meer volledig opgeladen, waardoor slijtage minder snel optreedt.

Hierdoor zal de accu soms niet voor de volle honderd procent worden bijgevuld, omdat dit juist voor overbelasting zorgt en de levensduur van de batterij achteruit gaat. Dat is ook de reden dat veel smartphones (waaronder iPhones) opladen tot 100 procent vermijden.

Deze Macs ondersteunen de functie

Als je voortaan 100 procent in het accu-icoontje in de menubalk ziet staan, wil dat dus niet meer zeggen dat je accu 100 procent vol is. Dit percentage toont nu dat je accu de maximale capaciteit heeft om de levensduur te verlengen. Apple benadrukt dat je MacBook-accuduur hierdoor niet ineens achteruit holt, maar zegt er niet bij wat de impact precies is.

De nieuwe functie komt beschikbaar voor alle MacBooks met Thunderbolt 3. Dat betekent iedere MacBook Pro vanaf 2016 en alle MacBook Air-modellen vanaf 2018. Vanaf macOS 10.15.5 staat de functie automatisch ingeschakeld en kun je dit weer uitzetten in de instellingen.

Versie 10.15.5 is een tussentijdse kleine update die waarschijnlijk spoedig voor iedereen beschikbaar komt. Daarna zal Apple in juni tijdens WWDC de grote nieuwe macOS-update voor 2020 uit de doeken doen.