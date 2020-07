Mac-nostalgie: download macOS 8 uit 1991 nu als gratis app

macOS is anno 2020 niet meer te vergelijken met hoe de software van de Mac er vroeger uitzag. Des te leuker om terug te blikken met deze gratis macOS 8-app waarmee je teruggaat naar 1991.

macOS 8 te downloaden als emulator

De app is gemaakt door Felix Rieseberg, een ontwikkelaar van Slack die in 2018 ook Windows 95 een soortgelijke behandeling gaf. Nu is hij terug met een gezonde dosis nostalgie voor Mac-liefhebbers.

Extra leuk: de ontwikkelaar heeft alvast een aantal apps en games vooraf geïnstalleerd. Klassiekers als Doom, Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization 2 en meer staan na het installeren meteen klaar om gespeeld te worden. Ook antieke versies van populaire apps als Photoshop 3, Premiere 4 en Illustrator kun je in deze emulator uitproberen.

Je kunt de macOS 8 app downloaden via Github, waar de volledige app gratis beschikbaar is en minder dan 250MB ruimte inneemt op je harde schijf. Je kunt de app zowel op je Mac als Windows- of Linux-pc installeren.

Rieseberg benadrukt wel dat de vooraf geïnstalleerde versies van Internet Explorer en Netscape zo verouderd zijn dat je er niet eens een simpele website als Google mee kunt openen. Dat maakt deze app vooral leuk om even doorheen te klikken als je in de jaren negentig een Mac had, of als je nu benieuwd bent hoe macOS door de jaren heen is veranderd.

macOS klaar voor de toekomst met Big Sur

Bovendien is het een goed moment om even in het verleden te duiken, omdat de Mac op het punt staat om weer een heel nieuw hoofdstuk te beginnen. Dit najaar stapt macOS namelijk over naar versie 11 Big Sur. De update introduceert een nieuw design voor de Mac waardoor app-iconen, vensters en de meeste apps van Apple een heel nieuw gezicht krijgen.

