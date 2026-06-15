Apple heeft met de eerste bètaversie van macOS 27 een aantal leuke functies laten zien. Maar als je iets beter kijkt, zie je misschien ook dat Apple iets verbergt.

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macOS 27 verklapt stiekem een geheim Apple-product (dankzij 3 nieuwe functies)

In de macOS 27-software zitten drie aanwijzingen dat er een nieuwe MacBook aan zit te komen, die volgens geruchten de MacBook Ultra gaat heten. Deze MacBook Ultra zou dan een soort extra luxe MacBook worden, en is zelfs nog een tikkeltje beter dan de MacBook Pro. Volgens geruchten krijgt deze laptop van Apple een oled-scherm, een dunner ontwerp, een M6 Pro- of M6 Max-chip, een Dynamic Island en waarschijnlijk zelfs een touchscreen.

Sidecar: iPad als tweede scherm met touch-bediening

Nu lijkt macOS 27 al wat voorbereidingen te hebben getroffen voor een touchscreen. De eerste functie die naar deze nieuwe Macbook Ultra hint zit in de functie Sidecar van macOS 27.

Daarmee kun je een iPad als tweede scherm voor je Mac gebruiken. Je kunt dan onderdelen van MacOS bedienen door op het iPad-scherm te tikken. Als macOS goed werkt met touch-bediening, is de stap naar een MacBook Ultra met touchscreen natuurlijk niet zo heel ver gegrepen.

macOS 27 krijgt iPhone-functie

De tweede functie is een veegbeweging die van de iPhone komt. In macOS 27 kun je in apps als Safari, Mail, Nieuws, Podcasts en Agenda naar beneden vegen om de pagina of inhoud te verversen. Dat doe je nu met het trackpad, maar het voelt wel als een gebaar dat eigenlijk net zo goed werkt op een aanraakscherm.

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Nieuwe balk in Spotlight

De derde functie die mogelijk een nieuwe MacBook Ultra verwijst zit in de macOS 27-versie van Spotlight. De nieuwe functie ‘Search or Ask’ krijgt een donkere, pilvormige balk. Deze vorm zou heel goed passen op een MacBook met een Dynamic Island. Op zo’n scherm kan de zoekbalk dan mooi om het eilandje heen vallen.

MacBook Ultra release

Een nieuwe MacBook met touchscreen lijkt er dus wellicht aan te komen, maar helemaal zeker is het natuurlijk pas als Apple hem zelf heeft aangekondigd. Volgens eerdere geruchten verschijnt de nieuwe high-end MacBook eind 2026 of begin 2027. Tot die tijd kun je in ieder geval met de bèta van macOS 27 aan de slag!

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