Verrassend: iOS 27 krijgt deze belangrijke functie niet (en macOS 27 wel)

Apple heeft de belangrijkste softwareversies van 2026 aangekondigd, maar iOS 27 moet het zonder een functie doen die wél naar macOS 27 komt. Om deze belangrijke feature gaat het!

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macOS Golden Gate (27)

Er komen grote veranderingen voor de iPhone, iPad en Mac aan! Apple heeft iOS 27, iPadOS 27 en macOS Golden Gate (27) gepresenteerd bij de jaarlijkse WWDC. Alle updates worden voorzien van veel meer functies, die voornamelijk te maken hebben met Apple Intelligence. Zo worden de iPhone, iPad en Mac veel slimmer door alle nieuwe features én door de verbeterde versie van Siri.

Apple heeft Siri aangepast naar Siri AI, omdat de stemassistent veel meer gaat werken met Apple Intelligence. Je kunt vragen stellen aan Siri AI, die een compleet nieuwe applicatie krijgt op de iPhone, iPad en Mac. Die app functioneert als een volwaardige chatbot, maar daar hebben gebruikers met een iPhone en iPad voorlopig weinig aan. Apple heeft aangekondigd dat Siri AI alleen naar macOS 27 komt in de Europese Unie, bij iOS 27 en iPadOS 27 ontbreekt de belangrijkste functie.

Europese regelgeving

Heb jij een iPhone of iPad, maar geen Mac? Dan krijg je bij de lancering van iOS 27 en iPadOS 27 geen toegang tot de vernieuwde versie van Siri. Volgens Apple heeft dit te maken met de Digital Markets Act binnen de Europese Unie. Die regelgeving verplicht grote bedrijven als Apple om eerlijkere concurrentie en meer keuze voor gebruikers mogelijk te maken. Zo moet Apple bepaalde systemen openstellen voor producten van concurrenten.

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Juist die regelgeving zorgt nu voor problemen bij het uitbrengen van Siri AI. Volgens de Europese wetgeving moet Apple externe diensten die werken met kunstmatige intelligentie dezelfde mogelijkheden geven als Siri AI. Apple wil dat juist niet, om zo de gegevens en privacy van gebruikers te beschermen. Het bedrijf heeft daarom besloten om Siri AI alleen naar macOS 27 te brengen, want dat besturingssysteem valt onder andere regels dan iOS 27 en iPadOS 27.

Siri AI voorlopig uitgesteld

Voor iOS 27 en iPadOS 27 geldt dat Apple deze systemen open moet stellen voor producten van concurrenten. In praktijk heeft dat grote gevolgen, want je moet zo een andere AI-bot kunnen instellen dan Siri AI. Die AI-bot moet dezelfde functies kunnen gebruiken als Siri AI, zodat andere bedrijven gelijke kansen hebben op de iPhone en iPad. Op die manier zorgt de regelgeving voor eerlijkere concurrentie, maar volgens Apple is dat niet mogelijk zonder toegang te geven tot bepaalde gegevens van gebruikers. Het bedrijf heeft daarom een uitzonderingspositie binnen Europa gevraagd.

Daar gaat de Europese Commissie niet in mee, waardoor Apple ervoor heeft gekozen om Siri AI te beperken tot macOS 27. Het bedrijf geeft aan in gesprek te blijven met de Europese Commissie, maar lijkt zelf (nog) niet bereid tot de nodige aanpassingen bij Siri AI. Het is daarom de verwachting dat Siri AI hier nog wel even op zich laat wachten bij de iPhone en iPad. Wil je tóch aan de slag met de vernieuwde stemassistent? Dan heb je voorlopig een Mac met ondersteuning voor Siri AI nodig in Nederland en België.

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