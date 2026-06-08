macOS Golden Gate (27) onthuld – mét een compleet nieuwe app voor je Mac

Apple heeft veel nieuwe functies voor de Mac aangekondigd! Deze veranderingen komen met macOS Golden Gate (27) naar je Mac(Book).

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macOS Golden Gate (27)

Er komen grote veranderingen aan voor de Mac! Apple heeft macOS Golden Gate (27) aangekondigd bij de WWDC 2026. Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies naar de Mac. Deze verbeteringen werken vooral met Apple Intelligence, want slimme techniek van het bedrijf komt naar veel meer applicaties. Het belangrijkste onderdeel van Apple Intelligence is Siri 2.0, die met macOS 27 eindelijk beschikbaar komt voor alle gebruikers. Apple heeft de stemassistent dit jaar omgedoopt tot Siri AI.

Apple kondigde de vernieuwde versie van Siri al aan in 2024, maar had grote problemen met de ontwikkeling van de stemassistent. Die problemen zijn inmiddels verholpen, waardoor Siri AI het belangrijkste onderdeel is van macOS Golden Gate (27). De spraakassistent verandert in de nieuwe softwareversie in een volwaardige chatbot, want Siri krijgt voor het eerst een eigen applicatie. Dat is een compleet nieuwe app, die het eenvoudiger maakt om met Siri te communiceren.

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Siri AI

De nieuwe generatie van Siri maakt het uitvoeren van opdrachten en het opzoeken van informatie op je Mac veel gemakkelijker. De stemassistent werkt voortaan via Spotlight, waardoor je Siri altijd bij de hand hebt. Siri AI heeft daarnaast een eigen applicatie en functioneert op dezelfde manier als bijvoorbeeld ChatGPT. Je kunt een vraag of opdracht invoeren, vervolgens komt Siri met een reactie. In de applicatie kun je de gespreksgeschiedenis met Siri teruglezen, zodat je precies weet wat je al eens hebt gevraagd aan de stemassistent.

Dat is een groot verschil met de eerdere versie van Siri, waarbij een vraag of opdracht na een aantal seconden weer verdween. Vind je Siri AI nog steeds niet slim genoeg? Dan is het in macOS 27 ook mogelijk om externe applicaties als Google Gemini, Claude of een andere chatbot te koppelen aan Siri. Het uitvoeren van meerdere opdrachten achter elkaar is eveneens geen probleem meer bij de spraakassistent. Voortaan kun je dus alles aan Siri vragen, waardoor je jouw Mac op een compleet andere manier gebruikt.

Apple Intelligence (en meer)

Siri AI is een belangrijk onderdeel van Apple Intelligence, maar niet de enige verandering in macOS Golden Gate 27. Apple brengt de slimme techniek naar meer applicaties op de Mac. Zo wordt het eenvoudiger om foto’s te bewerken met behulp van kunstmatige intelligentie. Daar heb je straks geen externe applicatie of software meer voor nodig, in plaats daarvan gebruik je de standaard Foto’s-app van je Mac.

Apple brengt Apple Intelligence verder naar de Agenda-app en naar Safari. In de webbrowser van Apple worden tabbladen voortaan automatisch gegroepeerd per onderwerp, zodat je ze gemakkelijker terugvindt in Safari. Apple Intelligence is zo een belangrijk onderdeel van macOS Golden Gate (27), waardoor je Mac slimmer dan ooit wordt. Dat geldt voor alle Macs, die ondersteuning hebben voor macOS Golden Gate (27).

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Ondersteuning

Met macOS Golden Gate (27) focust Apple verder vooral op het verbeteren van de bestaande software. Zo krijgen gebruikers meer opties bij het instellen van Liquid Glass en werkt de nieuwe software veel efficiënter. Helaas merken niet alle gebruikers daar de voordelen van, omdat macOS Golden Gate (27) niet naar alle Macs komt. Alleen Macs met een M1-chip, A18 Pro-chip of nieuwer krijgen de update. Dat zijn de volgende modellen:

Heb jij nog een Mac met een Intel-chip? Dan wordt het tijd om te upgraden, want die moet het zonder macOS Golden Gate (27) doen. Dit is het eerste jaar dat de macOS-update alleen beschikbaar is voor Macs met Apple Silicon, de eigen processors van het bedrijf. Het is daarom aan te raden om nog voor september een nieuwe Mac of MacBook te kopen, zodat je die maand direct aan de slag kunt met alle nieuwe functies van macOS Golden Gate (27).

Release van macOS 27

Ben jij enthousiast over alle nieuwe functies van macOS Golden Gate (27)? Je moet nog even geduld hebben, want Apple brengt de update pas uit in september. Na de WWDC volgt eerst een testperiode, waarin Apple meerdere testversies van macOS 27 uitbrengt. De definitieve release volgt in september, wanneer ook grote updates als iOS 27 en iPadOS 27 beschikbaar komen voor alle gebruikers. Die maand krijgen alle Apple-apparaten er veel nieuwe functies bij.

Het is de verwachting dat macOS Golden Gate (27) in de tweede week van september wordt uitgebracht voor alle gebruikers. Welke functies dan beschikbaar zijn is nog onduidelijk, zo verschijnt de nieuwe versie van Siri vermoedelijk later. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele update van Apple mist!