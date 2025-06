macOS 26 komt eraan (en krijgt waarschijnlijk deze naam)

Apple presenteert macOS 26 op maandag 9 juni, maar de naam die de nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt is nu al bekend geworden.

macOS 26 komt eraan

Lange tijd verwachtten we dat Apple tijdens de WWDC 2025 macOS 16 zou gaan aankondigen. Inmiddels weten we dat macOS 16 helemaal van de baan. In plaats daarvan presenteert Apple op 9 juni macOS 26. Hetzelfde geldt voor iOS 19, dat volgens de laatste geruchten iOS 26 gaat heten.

Daarnaast is inmiddels ook al bekend geworden wat de naam van macOS 26 gaat worden. Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt de naam voor de volgende versie van macOS namelijk ‘Tahoe’, genoemd naar Lake Tahoe in Californië. macOS 26 Tahoe wordt het eerste herontwerp van macOS sinds Big Sur in 2020.

Apple noemde zijn Mac-besturingssystemen vroeger naar grote katachtigen, zoals Cheetah, Tiger, Leopard en Lion. Vanaf OS X Mavericks in 2013 stapte Apple over naar namen met een Californisch thema, zoals Yosemite, Monterey, Sonoma en als laatste Sequoia. Gurman zegt dat macOS 26 het derde belangrijke herontwerp van macOS is, sinds Apple Californische namen ging gebruiken. Volgens hem is Lake Tahoe een populair vakantieoord (en een geliefde plek voor een tweede huis) voor veel Apple-medewerkers.

Gurman voegt er ook aan toe dat Lake Tahoe bekend staat om de weerspiegeling van de lucht en de omliggende bergen. Hij trekt ook gelijk een vergelijking met de vernieuwde interfaces van Apple voor de software-releases van dit jaar.

Een meer gestroomlijnde naamgeving

Apple presenteert tijdens de WWDC op maandag 9 juni nieuw ontworpen versies van alle besturingssystemen. Als onderdeel van deze herontwerpen geeft Apple ze ook allemaal een nieuwe naam op basis van het jaartal. Apple lanceert de nieuwe besturingssystemen pas tegen het einde van 2025 en daarom krijgen ze de naam ‘26’. Dat betekent dat in plaats van iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, macOS 15, watchOS 12 en visionOS 2, ze allemaal het nummer 26 krijgen.