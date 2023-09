macOS Sonoma release is er sneller dan je denkt!

Het nieuwe besturingssysteem voor je Mac komt eraan! In dit artikel lees je wanneer de macOS Sonoma release plaatsvindt en je wanneer je de update kunt installeren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

macOS Sonoma release

Apple heeft de officiële datum voor macOS Sonoma release bekendgemaakt, Apple’s volgende grote software-update voor Mac-gebruikers. Dat gebeurde na het iPhone 15-event ‘Wonderlust’ afgelopen dinsdag.

Sonoma werd voor het eerst onthuld tijdens WWDC eerder dit jaar en zal heel wat nieuwe functies met zich meebrengen. De macOS Sonoma release vindt plaats op dinsdag 26 september, waarschijnlijk om 18 uur. Updaten kan dan gelijk via ‘Instellingen>Algemeen>Software-update.

Wil je het besturingssysteem op 26 september gelijk uitproberen, dan is het wel belangrijk dat je een Mac hebt die ondersteund wordt. Daarom zetten we de Macs die na de macOS Sonoma release kunnen updaten voor je op een rij:

iMac 2019 en nieuwer

iMac Pro 2017

Mac Pro 2019 en nieuwer

Mac Studio 2022 en nieuwer

MacBook Air 2018 en nieuwer

MacBook Pro 2018 en nieuwer

Mac mini 2018 en nieuwer

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er verschijnen heel wat vernieuwingen op je Mac na de macOS Sonoma release. We zetten de belangrijkste features die je er op 26 september bij krijgt voor je op een rij.

Een heleboel nieuwe screensavers

Slowmotion-screensavers van prachtige plekken op de wereld. Wanneer je inlogt, komen ze terug als achtergrond op je bureaublad.

Widgets op je bureaublad

In de nieuwe galerie vind je allerlei handige widgets. Gebruik ze bijvoorbeeld om snel even een podcast aan te zetten. Je plaatst de widgets nu ook direct op je bureaublad, voor supersnelle toegang.

Verbeterde videogesprekken

Met onder meer een presentator-overlay die ervoor zorgt dat jij in beeld blijft wanneer je je scherm deelt. Zo wordt het mogelijk om zelf op de voorgrond te blijven staan terwijl je presentatie achter je te zien is (in een afzonderlijke laag van het beeld).

Profielen in Safari

Maak verschillende profielen aan voor verschillende onderwerpen of activiteiten, bijvoorbeeld Werk of Privé. Zo houd je je geschiedenis, extensies, tabgroepen, cookies en favorieten per profiel van elkaar gescheiden.

Verbeterde privémodus in Safari

Privévensters worden voortaan vergrendeld wanneer je ze niet gebruikt, en bekende trackers worden geblokkeerd bij het laden van een pagina. In privé­vensters is geen tracking meer mogelijk via een toevoeging aan de url.

Communicatieveiligheid

Voor video’s en foto’s met gevoelige content is extra beveiliging mogelijk. Die werkt in Berichten, maar ook voor beelden die je verstuurt en ontvangt in de fotokiezer en in apps van derden.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van features die je na de macOS Sonoma release kunt gebruiken. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over het nieuwe besturingssysteem? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!