macOS 13 Ventura is aangekondigd: dit is er nieuw!

Naast iOS 16 voor de iPhone (en andere software) heeft Apple bij WWDC 2022 ook een nieuwe macOS aangekondigd. Lees in dit artikel alles over de nieuwe functies in macOS 13 Ventura voor je Mac.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe software voor je mac

MacOS 13 Ventura is de opvolger van macOS 12 Monterey uit 2021. Vorig jaar veranderde het design niet heel veel, maar kregen we wel nieuwe functies als Universele Bediening, AirPlay op de Mac en een nieuwe Safari.

MacOS 13 Ventura klinkt als een grote update. En dat is het ook! Deze nieuwe software is gericht op de Macs met Apple Silicon-chips. Deze system-on-a-chip (SoC) zorgt voor nog meer (software)mogelijkheden. Apple heeft nu alles in eigen hand en ontwerpt dus ook de software met de hardware in het achterhoofd. Nu is zelfs de M2-chip op de markt gekomen! Deze is 18 procent beter dan de M1, die we nu al in de MacBook zien. De nieuwe MacBook Air 2022 heeft deze M2-chip.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is er nieuw in macOS 13 Ventura

Je komt hier natuurlijk om te lezen wat je allemaal kan verwachten van macOS 13 Ventura. Wij hebben de keynote van de WWDC-livestream gevolgd en hebben het volgende kunnen noteren. Lees je mee?

1. Stage Manager op macOS 13 Ventura

De Mac heeft al ‘Mission Control’, maar met ‘Stage Manager’ kan je je beter focussen op de app die je gebruikt. Vanaf het Bedieningspaneel kies je de app en komt deze naar voren. De overige apps blijven netjes aan de zijlijn staan. Hiermee kan je nog sneller met je Mac werken. Het fijne aan deze functie is dat je werkproces een stuk eenvoudiger en gestructureerder gaat worden.

Ook kan je natuurlijk meerdere apps tegelijkertijd gebruiken. Je maakt dan een groep van apps die je samen gebruikt. Dit is handig als je bijvoorbeeld video’s in Final Cut Pro wil laden. Tot op het heden werkte macOS niet bijzonder handig met deze ‘drag & drop’. Daarnaast kan je met macOS 13 Ventura ook met één klik op de knop bij je bureaublad komen om bij je bestanden te raken.

2. Nieuwe functies in Spotlight

Je kan nu met Spotlight niet alleen apps zoeken, maar veel meer. Zo zie je ook afbeeldingen en video’s bij een zoekopdracht. Ook start je nieuwe acties zoals het zetten van een wekker.

Daarnaast zijn de bibliotheken van bijvoorbeeld Apple Music en Apple TV+ geïntegreerd. Met Spotlight zet je eenvoudig je favoriete muziek op zonder de Apple Music-app te hoeven laden. Spotlight werkt dus niet alleen sneller, maar gaat ook dieper.

3. De Mail-app en Safari zien nieuwe functies

Je kan beter zoeken in de Mail-app met macOS 13 Ventura. Synoniemen en typfouten zijn vanaf nu niet meer funest voor de zoekbalk. Ook zien we automatische herinneringen en kan je met de Mail-app de tijd en dag van het versturen van een mailtje inplannen. Daarnaast ook heel handig: je kan een verzonden mailtje ‘terughalen’ en als niet verzonden beschouwen.

Safari heeft een nieuwe functie: ‘Shared Tab Groups’. Hiermee deel je pagina’s in realtime met je vrienden via FaceTime op je Mac. Je ziet dan op welke pagina in Safari zij surfen. Dit vinden we echter nog een beetje raar. Aan de andere kant is het handig met meetings en samenwerken op een afstand.

Safari wordt ook veiliger met ‘Passkeys’. Dit is een nieuwe manier om wachtwoorden te delen. Het werkt via de biometrische gegevens in je Mac. Denk hierbij aan Face ID en Touch ID. Mensen worden voor hunzelf en hun vergeetachtigheid gehoed met deze ‘PassKeys’.

4. Gaming gaat beter met macOS 13 Ventura

Achter de schermen gaat er veel veranderen om de game-evaring te verbeteren. Dit komt door ‘Metal 3’. Er komen wat nieuwe games naar de Mac zoals Resident Evil en No Man’s Sky. Het laden van de game gaat sneller en het wordt ook soepeler. Een MacBook Air met de nieuwe M2-chip zou een 1080p-game eenvoudig aan moeten kunnen.

De rest van de gaming industrie is aan het inzetten op het streamen van games. Deze zet van Apple is zeer opvallend, aangezien ze inzetten op het verbeteren van jouw persoonlijke hardware in plaats van één centrale computer voor het streamen van alle games.

5. FaceTime nu automatisch met zowel je Mac als je iPhone

Via HandOff kan je met macOS 13 Ventura nu belletjes van FaceTime eenvoudig overnemen. Stel: je belt met je iPhone en als je achter je bureau gaat zitten, wil je dit via de Mac doen. Dat kan met ‘Continuity Camera’.

Daarnaast kan je je iPhone nu gebruiken als webcam voor je MacBook. Deze herkent automatisch dat je iPhone aan je laptop zit. Ook kan je nu Portretmodus en Middelpunt gebruiken op je Mac via je iPhone. Je beste camera in huis (je iPhone) kan dus dienen als webcam.

Een vette functie hierbij zit hem in de ultragroothoeklens. Deze kan een topdown-view geven van je bureau. Oftewel: ben je iets aan het voordoen? Dan kan iemand makkelijker meekijken. Dit noemt Apple ‘Desk View’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom heet macOS 13 zo en wanneer is de release?

Iedere macOS-versie heeft naast een saaie versie-naam met nummers ook een spannendere titel. Deze onthouden mensen beter dan alle cijfers. Bij macOS verwijst de naam altijd naar een plek in Californië, de locatie van Apple. Dit jaar is de Ventura in macOS 13 een verwijzing naar een grote stad in het gebied.

De release van macOS 13 is ‘dit najaar’. Je zult nog even moeten wachten dus voordat je al deze nieuwe functies kan uitproberen op je Mac. Tegen die tijd leggen wij je uit hoe je de nieuwe software kan downloaden en installeren. Stay tuned!

Welke Macs ondersteunen macOS 13 Ventura?

Vraag jij je af of jij met je oudere Macbook of iMac nog wel de update kan maken naar macOS 13 Ventura? Wij hebben het voor je proberen uit te zoeken! De volgende apparaten krijgen naar verwachting een update naar de nieuwe macOS.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Mac-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis app!