Eindelijk! macOS 13.1 laat je naar AirTags zoeken met je Mac

In de nieuwste bèta van macOS 13.1 kunnen we eindelijk onze AirTags een geluid laten afspelen via de ‘Zoek Mijn’-app. iPhoned legt uit hoe het werkt.

MacOS 13.1 verbetert de ‘Zoek Mijn’-app

De laatste bèta van macOS Ventura 13.1 heeft een fijne update gekregen. Je kan nu de ‘Zoek Mijn’-app op je Mac gebruiken om snel accessoires in de buurt te vinden. Deze functie was voorheen alleen beschikbaar in de Zoek mijn-apps op je iPhone, iPad of Apple Watch.

Heb je een tracker zoals een AirTag of een ander product dat geïntegreerd is in het Zoek mijn-netwerk van Apple? Dan laat je deze objecten met macOS 13.1 Ventura een geluidje afspelen om ze enorm snel terug te vinden. In eerdere versies van macOS kon je alleen een geluid afspelen vanaf je iPhone, iPad off Apple Watch.

Hoe vind je je AirTag in de nieuwe macOS?

Om deze nieuwe optie te gebruiken, moet je natuurlijk eerst macOS 13.1 Ventura op je Mac installeren. Deze is op het moment alleen beschikbaar als testversie en komt binnenkort als automatische update naar je Mac. Check? Open dan de ‘Zoek mijn’-app. Onder het kopje ‘Objecten’ vind je de AirTag of andere accessoires die je kwijt bent. Daar kan je dan zien of deze bijvoorbeeld in je huis ligt.

De nieuwe optie ‘Speel geluid af’ staat daar dan vervolgens tussen. Als je daar op klikt begint het desbetreffende apparaat te piepen en kan je de AirTag opsporen. Handig toch? Een goede toepassing hiervan kan zijn dat je een AirTag in je reiskoffer hebt verstopt en deze oppiept op het moment dat deze op de vliegtuigband ligt. Dan kan je extra snel je koffer vinden en er vandoor!

Naast deze toevoeging van AirTags in de ‘Zoek Mijn’-app belooft de vierde bèta van macOS 13.1 ook het oplossen van bugs in andere software als Freeform. Wil je deze functie nu al testen? Meld je dan aan voor het bèta-programma van Apple.

