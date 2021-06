macOS 12: 6 wensen voor dé Mac-update van 2021

De opvolger van macOS Big Sur staat te trappelen om onthuld te worden, maar wat kunnen we van macOS 12 verwachten? We zetten onze wensen op een rijtje in dit artikel.

macOS 12 verwachtingen: hier kijken wij naar uit

macOS 12 is de nieuwe versie van het besturingssysteem van de Mac die we maandag 7 juni te zien krijgen. De update volgt macOS Big Sur op en zal wederom een aantal grote veranderingen doorvoeren. Wij zetten onze wensen op een rijtje.

1. Aangepast Bedieningspaneel

Vorig jaar gooide Apple het design van macOS om met Big Sur. Dat leverde ook een nieuw Bedieningspaneel op, dat vooral doet denken aan die van iOS. De opties om deze naar eigen smaak in te stellen, zijn echter nog behoorlijk beperkt. Daarom hopen we dat macOS 12 ons meer vrijheid geeft om dit Bedieningspaneel nog functioneler te maken.

Bijvoorbeeld door ontwikkelaars hun eigen regelaars te laten maken die je kunt toevoegen. De huidige versie is zelfs minder bewerkelijk dan de variant op iOS, die al veel langer bestaat. Dat kan dus beter.

2. Meer kleinere veranderingen dan vorig jaar

macOS Big Sur introduceerde een nieuw design en trapte het Mac-tijdperk af waarin Apple zijn eigen chips ging maken. Daarom is de kans (ook op basis van geruchten) erg groot dat macOS 12 een stuk kleiner wordt wat baanbrekende veranderingen betreft. Reken vooral op kleinere aanpassingen van de dingen die er al zijn, en optimalisaties op het gebied van prestaties.

3. Time Machine-reservekopie in iCloud

Een reservekopie terugzetten op een iPhone werkt heel gemakkelijk, omdat je dit volledig via iCloud kunt regelen. Het zou een grote verbetering zijn als deze optie ook voor de Mac beschikbaar komt.

De enige optie die je nu hebt is om Time Machine te gebruiken en een externe harde schijf aan te sluiten. Als je cloud-opslag groot genoeg is, zou een iCloud-optie hier een erg fijne toevoeging zijn.

4. Widgets op je bureaublad

iPadOS 15 zou net als iOS 14 de mogelijkheid krijgen om widgets van apps overal op je homescreen neer te zetten. Omdat macOS en iPadOS steeds meer naar elkaar toegroeien, zou het ons niet verbazen als macOS 12 deze widgets ook krijgt. Nu iPhone- en iPad-apps ook op macOS werken, staan er in potentie al honderden widgets klaar om gebruikt te worden.

Deze kun je vervolgens een vaste plek op je bureaublad geven, zodat je bijvoorbeeld je volgende agenda-afspraak ziet staan of hoe ver je Apple Watch-ringen al gevuld zijn vandaag.

5. Verbeterde werking van iOS-apps

Een paar jaar geleden werd het mogelijk om iPhone-apps op de Mac te laten werken. Met de komst van Apples M1-chip gaat dit nu steeds beter en neemt het aanbod van macOS-apps langzaam maar zeker toe.

We gaan er vanuit dat Apple dit jaar weer grote stappen zet om deze apps nog beter te laten werken, en het voor ontwikkelaars nog makkelijker te maken om hun app op praktisch alle Apple-apparaten te laten werken. Dat is goed nieuws voor jou als gebruiker, want daardoor worden applicaties steeds breder inzetbaar.

6. Maandag onthuld, dit najaar te downloaden

Apple onthult macOS 12 waarschijnlijk aanstaande maandagavond tijdens de WWDC 2021-keynote. De volledige presentatie is via een livestream door iedereen te volgen.

Na de onthulling op 7 juni zullen er meerdere bèta’s verschijnen. Deze komen eerst voor ontwikkelaars uit en zijn later ook voor publieke testers te downloaden. De definitieve versie verschijnt in het najaar, meestal in oktober of november.

